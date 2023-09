﻿Schwertransporte bei Schmalensee: Soll der Windpark weiter wachsen?

Trappenkamp. Wer derzeit auf einen der beiden Kreisverkehre an der A 21-Auffahrt bei Trappenkamp zufährt, erblickt eine ungewöhnliche Szenerie: Mitten im Kreisel klafft ein großes Loch, und ein drei Meter breiter Streifen zerteilt den mit Gras bewachsenen Hügel in zwei Hälften. Vor knapp drei Monaten wurden mehrere 75 Meter lange Rotorblätter entlang dieser provisorischen Fahrbahn mit einem spektakulären Schwertransport zum Windpark in Schmalensee befördert. Bis Ende Juni sollten alle Transporte für die zwei neuen Windkraftanlagen abgeschlossen und die Baustelle entsprechend zurückgebaut sein. Doch die Realität sieht anders aus.

Obwohl die beiden Windkraftanlagen mittlerweile vollständig stehen und der dänische Betreiber Eurowing Energy seinen Betriebshof schon wieder abgebaut hat, fehlt bei den drei Kreisverkehren in Trappenkamp noch immer die abgetragene Hälfte. Im Nachbarort Damsdorf liegen zusätzlich einige Metallplatten herum, die bei den Bauarbeiten für den Schwerlasttransport zum Einsatz gekommen waren. Was steckt hinter der Verzögerung? Sollen weitere Windkraftanlagen nach Schmalensee oder Damsdorf transportiert werden?

Windpark zwischen Schmalensee und Damsdorf: Das sind die weiteren Pläne

Insgesamt sind im Windpark Schmalensee/Damsdorf bis zu sieben Windkraftanlagen geplant. Zwei Anlagen der Firma Denker & Wulf stehen bereits seit 2017 auf dem Damsdorfer Gebiet. Neu hinzugekommen sind im Juni 2023 die beiden Anlagen von Eurowind Energy in Schmalensee – eine weitere ist dort noch vorgesehen. Außerdem sollen in Damsdorf zwei neue Windgeneratoren an das Netz genommen werden. Bei einem der Windräder steht bereits der fast 200 Meter hohe Turm – nur die Rotoren müssen noch geliefert werden.

„Nach der jetzigen Planung finden in diesem Jahr keine weiteren Schwertransporte über Trappenkamp nach Damsdorf oder Schmalensee statt“, berichtet Jacob Riedel vom Schwertransportunternehmen SLT aus Kühlungsborn. Er hatte die Strecke für die Windkraftanlagen im Juni geplant. „Unsere nächsten Aufträge sind erst für 2024 angesetzt, weshalb wir die Kreisverkehre nun final im Oktober zurückbauen werden.“ Sämtliche Rückbaumaßnahmen hätten sich verzögert, weil die Straßendeckensanierung der Kreisstraße 52 dazwischengekommen sei.

Rückbau der Kreisel in Trappenkamp beginnt in Kürze

Seit 4. September setzt der Wege-Zweckverband Segeberg einen knapp drei Kilometer langen Abschnitt der Kiesstraße zwischen der Anschlussstelle Trappenkamp sowie der Gemeinde Tarbek instand. Die Baukosten belaufen sich auf fast eine Million Euro. Die Arbeiten sollen mindestens bis 22. September andauern. Während dieser Zeit ist die entsprechende Strecke voll gesperrt, eine Umleitung über die Autobahn 21 ist eingerichtet. Sobald die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, will das Unternehmen SLT mit dem Rückbau der drei Kreisel in Trappenkamp beginnen.

Auch die Inbetriebnahme der beiden Windkraftanlagen in Schmalensee hat sich verzögert. „Der Leitungsbau soll wohl komplizierter als gedacht gewesen sein“, sagt Bürgermeister Dirk Griese. Angeschlossen werden die Windräder beim Umspannwerk Bornhöved. „Jetzt fehlt wohl nur noch die letzte Abnahme, wir als Gemeinde wissen aber auch nicht viel mehr.“ Nach Angaben des Betreibers sollen die Stromerzeuger im kommenden Monat ans Netz gehen.

