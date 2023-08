«Winnetou I»: Karl-May-Spiele begrüßen 200.000. Besucher

Bad Segeberg (dpa/lno). Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben am Donnerstagabend den 200.000. Besucher begrüßt. «Der Jubiläumsgast kam wie im Vorjahr zur 39. Vorstellung», teilten die Veranstalter mit. Der Besucher der Vorstellung von «Winnetou I - Blutsbrüder» sei mit seiner Freundin und seiner neunjährigen Tochter ins Freilichttheater am Kalkberg gekommen.

Der Mann aus Struvenhütten im Kreis Segeberg erhalte einen Gutschein für einen fünftägigen Urlaubsaufenthalt inklusive Vorstellung von «Winnetou II - Ribanna und Old Firehand» im kommenden Jahr.

Der erste Teil des Western-Klassikers läuft in der diesjährigen 70. Saison der Karl-May-Spiele noch bis zum 3. September. Die Winnetou-Hauptrolle spielt zum dritten Mal Schauspieler und Sänger Alexander Klaws.

