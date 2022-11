﻿Wohngeldreform: Sozialämter erwarten 2023 eine Verdreifachung der Anträge

Mit dem Jahreswechsel tritt eine Wohngeldreform in Kraft, die den Kreis der Anspruchsberechtigten erheblich erweitert. Die für die Anträge zuständigen Sozialämter in den Städten und Ämtern stöhnen schon jetzt unter Belastung wegen der Ukraine-Flüchtlinge. In Bad Bramstedt und Kaltenkirchen werden nun die Sozialämter verstärkt.

Bad Bramstedt/Kaltenkirchen. Jan Pedd, Leiter des Sozialamtes in Bad Bramstedt, hat schon jetzt immer wieder Leute in seiner Bürotür stehen, die einen Heizkostenzuschuss beantragen wollen. „Das geht aber noch nicht, erst ab Januar“, sagt er. Dann tritt voraussichtlich die Wohngeldreform in Kraft, die es ermöglicht, auch die steigenden Energiekosten zu berücksichtigen. Die Bundesregierung rechnet mit mehr als einer Verdreifachung der Fallzahlen. Jann Pedd sagt: „Das ist mit unserem Personal nicht zu schaffen.“ Die Politik hat ihm immerhin zwei neue Stellen bewilligt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

600 000 Haushalte erhalten zurzeit in Deutschland Wohngeld. Durch die Wohngeldreform, die Teil des dritten Entlastungspakets der Bundesregierung ist und noch durch den Bundesrat muss, wird mit einem Anstieg auf rund zwei Millionen Haushalte gerechnet, weil dann auch die Energiekosten bei der Antragstellung geltend gemacht werden können. In Bad Bramstedt werden 170 Haushalte unterstützt. Jan Pedd rechnet jedoch in Fallzahlen, die dreimal so hoch sind. „Mit der Antragsgenehmigung ist es ja nicht getan“, sagt er, es fielen auch Folgearbeiten an.

Die Menschen bringen Schicksale mit ins Sozialamt

Und viele Gespräche. „Wer Wohngeld benötigt, dem geht es nicht so gut wie jemandem, der einen Bauantrag stellt. Die Menschen, die zu uns kommen, bringen ein Schicksal mit“, sagt Jann Pedd. Sie seien nicht einfach nur ein Verwaltungsakt. „Wir hören ihnen zu, versuchen zu helfen“, so der Sozialamtsleiter. Immer häufiger kämen Familien ins Sozialamt, die ihre Heiz- und Stromkosten nicht mehr bezahlen könnten. „Das sind Menschen, die ein geregeltes Einkommen haben, die vorher nie im Sozialamt waren.“ Wenn sich der monatliche Heizkostenabschlag verdoppelt, dann könnten Menschen mit geringerem Einkommen das nicht mehr bezahlen. „Die Leute wissen nicht mehr, woher sie das Geld nehmen sollen, sie haben Existenzangst.“ Solche Gespräche kosteten nicht nur Zeit, so Jann Pedd, sie belasteten auch die Mitarbeitenden im Sozialamt. „Da fließen auch mal Tränen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Prognose der Bundesregierung zufolge wird sich die Fallzahl im kommenden Jahr mehr als verdreifachen. Das sei mit dem vorhandenen Personal nicht zu leisten, so Pedd. Bürgermeisterin Verena Jeske hatte im Hauptausschuss zwei zusätzliche Stellen beantragt und von der Politik auch bewilligt bekommen. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt sie. Der Ausschuss hatte auch genehmigt, dass die Stellen schon jetzt ausgeschrieben werden dürfen, obwohl sie erst mit dem noch nicht beschlossenen Stellenplan für 2023 finanziell abgesichert werden.

Auch Kaltenkirchen hat eine Stelle ausgeschrieben

„Auch andere Gemeinden werden sich auf die steigenden Fallzahlen vorbereiten“, so Jann Pedd. Deshalb sei es gut, schon jetzt neue Mitarbeiter per Stellenanzeige zu suchen. Das trifft beispielsweise auch auf Kaltenkirchen zu. Meike Wölfel, Büroleitende Beamtin im Rathaus, erklärte, die Stadt habe eine neue Stelle ausgeschrieben. 247 Haushalte beziehen in Kaltenkirchen Wohngeld. Wölfel rechnet mit einer Verdoppelung der Fallzahl in ihrer Stadt.

Die personelle Aufstockung ist aber nicht nur wegen der Wohngeldreform erforderlich. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges herrscht im zwölfköpfigen Sozialamt in Bad Bramstedt Dauerstress. Die meisten haben Teilzeitstellen, auch zwei Hausmeister für die Flüchtlingswohnungen und zwei Flüchtlingshelfer gehören zum Team. Im Februar und März mussten blitzschnell Wohnungen für die Flüchtlinge gefunden werden. 220 Ukrainer wurden bisher von der Stadt untergebracht. "Jetzt, zum Winter, wird die Zahl der Flüchtlinge wohl wieder deutlich ansteigen", glaubt der Sozialamtsleiter. Viele Häuser sind in der Ukraine nicht mehr beheizbar, da bleibt den Menschen nur die Flucht. "Auch auf diese neue Herausforderung müssen wir personell vorbereitet sein", so Jann Pedd.

Lesen Sie auch

Und dann gibt es auch noch die anderen Bereiche, für die das Sozialamt zuständig ist, und in denen die Fallzahlen auch stetig steigen. Dazu zählt die Grundsicherung für Menschen ohne auskömmliche Rente, die Befreiungen von Kindergartenbeiträgen, Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewährung von Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, aus dem beispielsweise Vereinsmitgliedschaften von Kindern aus sozial schwachen Familien übernommen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immerhin können Jann Pedd und seine Kollegen ab Januar den Leuten besser helfen, wenn diese ihre Heizkosten nicht mehr bezahlen können. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich der Wohngeldbetrag mit der Reform voraussichtlich um durchschnittlich rund 190 Euro pro Monat erhöhen wird. Das entspricht einer Verdoppelung. Anstatt durchschnittlich 180 Euro, wie bisher, werden dann 370 Euro pro Monat ausgezahlt.