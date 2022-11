﻿Wohnprojekt in Bad Bramstedt: So lebt die Gemeinschaft im „Haus an den Auen“

Am Rande des Kurparks Bad Bramstedt liegt das Haus an den Auen. Es ist ein Wohnprojekt mit gemeinschaftlichem Gedanken.

Vor fünf Jahren war die Schlüsselübergabe im „Haus an den Auen“ in Bad Bramstedt. Das Ziel dieses Wohnprojekts war ein gemeinschaftliches Leben in guter Nachbarschaft. Das Ehepaar Josenhans zieht ein Zwischenfazit und blickt auf Höhen und Tiefen zurück.

