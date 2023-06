﻿Wohnturm Bad Segeberg: 10-Millionen-Euro-Sanierung vorerst vom Tisch

Bad Segeberg. Vorsichtige Erleichterung ist eingezogen im Wohnturm am Vitalia-Seehotel, direkt am Großen Segeberger See in Bad Segeberg. Eine geplante 10-Millionen-Sanierung der Fassade des Hochhauses mit 150 Wohneinheiten ist – zumindest vorerst – vom Tisch. Mehrere private Wohnungseigentümer hatten gegen das teure Vorhaben protestiert, Unterschriften gesammelt.

Betroffene Eigentümer wie Anke Wacker und Gudrun Dankert hätten für die Sanierung im ersten Schritt noch bis Jahresende deutlich über 20 000 Euro berappen sollen – für Planungskosten und die Bildung einer zwei Millionen Euro schweren Sonderumlage. Finanziell wären sie damit überfordert gewesen.

Sanierung des Wohnturms am Vitalia-Seehotel in Bad Segeberg soll günstiger werden

Der Widerstand beeindruckte anscheinend die zuständige Hausverwaltung und die Vertretung der Mehrheitseignerin des Wohnturms, die Vitalia Holding und Service GmbH, die zur Segeberger Kliniken-Gruppe gehört. Die Holding ist für eine Sanierung.

„Wir müssen abwarten“, sagt Gudrun Dankert nach der jüngsten Eigentümerversammlung. Entscheidungen zur Fassadensanierung waren wegen offener Fragen zunächst verschoben worden. Nach zehn Millionen Euro für eine energetische Sanierung sei jetzt von geschätzten drei Millionen Euro für eine neue Fassade die Rede gewesen. „Die Rechnung versteht keiner.“

Die privaten Eigentümer hätten gern einen Energieberater beauftragt, der zunächst klärt, was energetisch notwendig ist am Haus. Hier habe man sich nicht durchsetzen können gegen die Mehrheit der Holding, schildern Dankert und Wacker. Von 150 Wohneinheiten gehören der Holding 86. Zusätzlich zum Energieberater sei nun auch ein Architektenbüro mit der Sanierungsplanung beauftragt worden. Was dabei herauskommt, sei abzuwarten, ist Dankert skeptisch.

Sonderzahlungen für Sanierung des Wohnturms am Segeberger See sinken nach Protest deutlich

Vorsichtig optimistisch ist Anke Wacker nach der jüngsten Eigentümerversammlung im Juni. Die ursprünglich anberaumten Zahlungen wären für sie nicht finanzierbar gewesen. Mehrere langjährige Bewohner hatten befürchtet, ihre Wohnung zu verlieren. Nun seien die Kostenanteile deutlich reduziert. Statt über 730 000 Euro für das Architektenbüro sollen nun in diesem Jahr zunächst rund 185 000 Euro für die Planung auf die Eigentümer umgelegt werden.

Die ursprünglich geplante 2-Millionen-Umlage bis Jahresende wurde von der Tagesordnung gestrichen, berichten Wacker und Dankert. Stattdessen werde das Hausgeld rückwirkend zum 1. Januar erhöht. Für Wacker ein Teilerfolg.

Eine andere am Protest beteiligte Bewohnerin hat unterdessen ihre Ankündigung wahr gemacht und ihre Traumwohnung mit Blick auf den Großen Segeberger See verkauft.

KN