﻿Wohnturm in Bad Segeberg: Diskussion um Millionen-Sanierung geht weiter

Sorge um Verlust der Wohnung

Die Gebäudehülle des Wohnturms am Vitalia Seehotel in Bad Segeberg soll saniert werden. Gegen die hohen Kosten protestieren einige Privateigentümer in der Eigentümerversammlung. Die Mehrheit des Gebäudes gehört der Vitalia Holding und Service GmbH.

Der Wohnturm am Großen Segeberger See soll saniert werden. Mehrere Privateigentümer kritisieren die Pläne. Lange wurde diskutiert in der Eigentümerversammlung des Wohnturms.

