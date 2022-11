﻿Wohnungsmangel in Trappenkamp: Wankendorfer baut 60 neue Wohnungen

Leere Wohnungen sind in Trappenkamp selten geworden. Vor allem mangelt es an Wohnraum für Singles und Paare. Die Wankendorfer Baugenossenschaft will nun 60 neue Wohnungen bauen und investiert mehr als 14 Millionen Euro. Was an der Danziger Straße geplant ist und wann der Bau startet.

In Trappenkamp fehlen Wohnungen. Auch bei der Wankendorfer Baugenossenschaft gibt es keinen Leerstand in Trappenkamp. An der Danziger Straße will die Wankendorfer nun 60 neue Wohnungen bauen.

Trappenkamp. Wer eine Wohnung in Trappenkamp oder auch der Umgebung sucht, muss Glück haben. Angebote sind spärlich, weitere Wohnungsgesuche dafür umso häufiger. In der Danziger Straße hatte die Gemeinde bereits vor zwei Jahren Baurecht für neue Geschossbauwohnungen geschaffen. Die Wankendorfer Baugenossenschaft als Eigentümerin plant dort 60 neue Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern. Zielgruppe sind vor allem Haushalte für Singles und Paare. Der Baustart ist im nächsten Jahr geplant.

Wohnungssuche in Trappenkampe: Kein Leerstand

Trappenkamp wächst seit einigen Jahren. Knapp 5250 Menschen leben in der Gemeinde. Freie Wohnungen aber gibt es kaum. 2523 Wohnungen zählte das Statistikamt Nord für Hamburg und Schleswig-Holstein Ende 2021 in der Gemeinde, davon sind 1048 Einfamilienhäuser. Lediglich 158 Gebäude im Ort haben mindestens drei Wohneinheiten. Einen großen Teil der Mietwohnungen bewirtschaftet die Wankendorfer Baugenossenschaft in Trappenkamp. Sie hat im Ort 682 eigene Wohnungen. Leer steht davon aktuell keine, teilt Prokurist Jan Marin auf Nachfrage mit.

Das Gelände an der Danziger Straße in Trappenkamp gehört der Wankendorfer Wohnungsbaugenossenschaft. Einst standen hier Mehrfamilienhäuser, die dann abgerissen wurden, weil viele Wohnungen leerstanden. Inzwischen fehlen Wohnungen in der Gemeinde, 60 Wohnungen werden hier gebaut. © Quelle: Nadine Materne

An der Danziger Straße will die Wankendorfer ihren Wohnungsbestand ausweiten. In drei Mehrfamilienhäusern sollen insgesamt 60 neue Mietwohnungen entstehen. 40 davon werden öffentlich gefördert und unterliegen dann einer Mietpreisbindung. In Trappenkamp unterhält die Wankendorfer bereits 432 Sozialwohnungen.

Wankendorfer plant 60 Wohnungen: Zielgruppe Singles und Paare

In den neuen Mehrfamilienhäusern sollen vor allem Wohnungen für Singles und Paare entstehen, sagt Marin von der Wankendorfer, genau 46. „Die übrigen 14 Wohnungen sind für eine Haushaltsgröße von drei bis vier Personen vorgesehen.“ Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 48 und 91 Quadratmetern. Bei der Wärme- und Warmwasserversorgung setzt die Wankendorfer auf regenerative Energie über Luftwärmepumpen. Der Strom für die Wärmepumpen soll mit Photovoltaikanlagen erzeugt werden.

Die Visualisierung zeigt, wie die neuen Mehrfamilienhäuser der Wankendorfer Baugenossenschaft an der Danziger Straße aussehen sollen. Drei Gebäude mit je 20 Wohnungen sind geplant. © Quelle: Wankendorfer Baugenossenschaft/Zastrow+Zastrow

„Nach unseren Analysen sehen wir in Trappenkamp einen steigenden Bedarf an kleinflächigem Wohnraum für Ein- bis Zwei-Personenhaushalte“, erklärt Marin. Tatsächlich ist das Angebot kleiner Wohnungen rar in Trappenkamp, zeigen Daten des Statistikamts. Demnach gab es Ende 2021 lediglich 225 Wohnungen mit ein oder zwei Räumen, das sind weniger als neun Prozent des Bestands. Sogar Wohnungen mit mehr als sieben Zimmern sind häufiger (9,4 Prozent). Die Hälfte der Wohnungen in Trappenkamp hat vier oder fünf Räume.

Neue Wohnungen für Trappenkamp: Baustart erst 2023

Der Baustart für die neuen Wohnungen in Trappenkamp allerdings hat sich verzögert. Ursprünglich war der Baustart für dieses Jahr geplant, nun soll es Ende 2023 losgehen. „Wir rechnen mit einer Fertigstellung im zweiten Quartal 2025“, teilt Marin auf Nachfrage mit.

Grund für die Verzögerungen seien veränderte Rahmenbedingungen, unter anderem gestiegene Zinsen, Baukostensteigerungen und Änderungen bei Förderprogrammen. Bei den Kosten rechnet die Wankendorfer derzeit mit einer Mehrinvestition von 2,2 Millionen Euro gegenüber der ursprünglichen Planung, sagt Marin. Insgesamt sollen 14,7 Millionen Euro verbaut werden.

Visualisierung des neuen Wohnquartiers der Wankendorfer Baugenossenschaft an der Danziger Straße in Trappenkamp. 60 Wohnungen sollen dort ab kommendem Jahr entstehen, die meisten davon für Ein- bis Zwei-Personenhaushalte. © Quelle: Wankendorfer Baugenossenschaft/Zastrow+Zastrow

Für Trappenkamps Bürgermeister Harald Krille sind die neuen Wohnblocks ein entscheidender Schritt für die Entwicklung der Gemeinde. Wohnraum ist stark nachgefragt, die Gemeinde biete für Familien eine gute Infrastruktur. „Wir haben aber keine Flächen.“ Deshalb sieht Krille die Zukunft auch in Quartieren mit Mehrfamilienhäusern, wie sie in der Danziger Straße geplant sind. Einfamilienhäuser, wie sie in den jüngsten Baugebieten entstanden sind, sieht Krille nur noch als Option in kleineren Baulücken.

Lange frei bleiben werden die neuen Mietwohnungen der Wankendorfer wahrscheinlich nicht nach der Fertigstellung, meint Krille. Der Bedarf an kleinen Wohnungen sei auch zu sehen anhand der langen Warteliste für das betreute Wohnen in der Gablonzer Straße, dort hat der Landesverein eine große Wohnanlage gebaut. In diesem Jahr wurde zudem eine stationäre Pflegeeinrichtung eröffnet mit mehr als 100 Plätzen. Krille hofft, dass durch diese Projekte auch einige Häuser frei werden für Familien, in denen bislang noch Senioren leben, die sich verkleinern wollen.

Weitere Wohnungen am Markt in Trappenkamp geplant

Ein weiteres Wohnbauprojekt ist am Markt in Trappenkamp geplant. Dort unterhält die Wankendorfer neben dem Amtsgebäude einen Wohnblock, der soll eigentlich abgerissen und ersetzt werden durch mehrere Gebäude. Allerdings sind Büros im Erdgeschoss des Blocks bis 2029 an das Amt Bornhöved vermietet.

Es gibt Ideen, ein neues Amtsgebäude auf einer Industriebrache in der Ducke-Straße zu bauen. Ein Grundsatzbeschluss dazu allerdings fehlt bisher. Das Thema soll Anfang 2023 beraten werden, sagt Krille, der gleichzeitig Amtsvorsteher ist. Der Neubau von Wohnungen am Markt also wird sich mutmaßlich noch mehrere Jahre hinziehen.

In ersten Entwürfen könnten dort aber 30 bis 40 weitere Wohnungen entstehen, meint Krille. Die Wankendorfer hält sich bei Aussagen zu Plänen am Markt in Trappenkamp bisher zurück: Man stehe im engen Dialog mit der Stadt zur Neugestaltung von Wohnbebauung, so Prokurist Marin auf Nachfrage. Genaue Informationen gebe es derzeit noch nicht.