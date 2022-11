﻿Wolf greift Schafe in Rickling an: Wer trägt Kosten für Herdenschutz?

In Rickling hat der Wolf ein Lamm gefressen, drei weitere verletzt. Schäfer Ralf Ehlers bekommt keine Entschädigung vom Land, weil ein Zaun gegen den Wolf fehlte. Die Förderung für den Herdenschutz in SH reiche nicht aus, findet Ehlers: „Wer den Wolf hier haben will, muss die Kosten tragen.“

Ralf Ehlers hält in Rickling nebenberuflich 15 Suffolk-Schafe. Im Herbst gab es bei den Lämmern einen Wolfsangriff, ein Tier wurde gefressen, drei schwer verletzt. Die Förderung für Herdenschutz vom Land sei nicht ausreichend, kritisiert er, und sieht die Zukunft der Weidetierhaltung in Gefahr.

Rickling. Dass der Wolf im Kreis Segeberg unterwegs ist, wusste Ralf Ehlers. Er hält 15 Suffolk-Schafe in Rickling. Dass seine Tiere ernsthaft bedroht sind, hatte er nicht geglaubt – bis ein Wolf vor einigen Wochen ein Lamm getötet und drei Tiere schwer verletzt hat. Die Lämmer grasten auf einer separaten Weide. Einen zweiten schützenden Elektrozaun, hatte Ehlers nicht. Dafür habe die Förderung für den Herdenschutz vom Land nicht ausgereicht. „Es wird immer gesagt, dass die Zäune zu 100 Prozent gefördert werden“, sagt Ehlers. „Das stimmt nicht.“

Eine Entschädigung wurde abgelehnt – weil die Tiere nicht geschützt waren. Das ärgert Ehlers: "Wenn man den Wolf hier haben will, muss man auch die Kosten dafür tragen", findet er. Der Wolf ist sesshaft geworden im Kreis Segeberg, eine Vermehrung möglich. Das Land verweist auf EU-Recht, einen Änderungsbedarf bei der Förderung sieht es nicht.

Rickling: Wolf frisst ein Lamm und verletzt drei weitere

Am 30. September wurden Ralf Ehlers Lämmer zur Beute für einen Wolf. Seit den 1990er Jahren hält die Familie Schafe im Nebenerwerb. „Die ganze Weide war voller Raben“, schildert Telse Ehlers den ersten Anblick. Dann entdeckten sie den Kadaver, übrig waren nur noch die Rippen und Fell. „Die Knochen waren total sauber“, sagt Telse Ehlers und zeigt Bilder auf ihrem Handy.

Auch Wochen nach dem Angriff sind die Bissspuren des Wolfes noch am Hals der Schafe zu sehen. © Quelle: Nadine Materne

Erst dann fallen den Ehlers drei verängstigte Lämmer in einer Ecke auf. Röchelnd. „Man hat kein Blut gesehen“, sagt Ralf Ehlers. Erst bei der Tierärztin werden die Wunden an der Kehle unter dem dichten Fell sichtbar. „Man konnte den Gebissabdruck des Wolfes sehen“, sagt Ehlers. Die Löcher seien so groß gewesen, man konnte die Finger hindurchstecken. Die Tiere überlebten und erholen sich in einem kleinen Stall in Rickling. Auch fast zwei Monate nach dem Angriff, sind die Wunden zu sehen.

Schäfer Ehlers: Förderung für Herdenschutz reicht nicht aus

Die übrigen Lämmer hat Ehlers verkauft. Auf der Weide, auf der die Lämmer angegriffen wurden, grasen nun die Muttertiere. Die Schafe sind umgeben von einem mobilen Elektrozaun, der als wolfsabweisend gilt. 2019 bereits hat Ehlers die Förderung beim Land für den Herdenschutz beantragt und etwa 2000 Euro erhalten. „Die Höhe der Förderung richtet sich nach der Anzahl der Tiere, nicht nach der Größe der Weide“, sagt Ehlers.

Ein wirksamer Zaun brauche durchgängig mindestens 3500 Volt Spannung und sollte 1,05 Meter hoch sein. Für den Zaun brauche man ein Stromgerät und mindestens zwei Akkus, damit sie abwechselnd geladen werden können. Das Stromgerät habe er schon 2019 selbst bezahlt, sagt Ehlers. Gut 1,5 Hektar kann er einzäunen. In der Realität reiche das nicht aus, er nutze 2,5 Hektar.

Zeitweise braucht Ehlers zwei Zäune, wenn im Herbst die älteren Lämmer separat gehalten werden. 18 junge Tiere hatte er auf einer zweiten Weide. 2000 Euro hätte er zusätzlich investieren müssen, um das Gelände wolfssicher einzuzäunen, schätzt Ehlers. Von einer 100-prozentigen Förderung könne daher keine Rede sein.

Hoher Aufwand mit elektrischen Schutzzäunen gegen den Wolf

Ehlers ärgert sich über die Darstellung der Förderung. Auch die zusätzliche Arbeit werde nicht bezahlt. Die Spannung müsse regelmäßig geprüft, der Zaun alle paar Wochen umgesetzt werden, damit er nicht zuwächst, sonst lässt die Spannung nach. Auch müsse er täglich kontrollieren, ob sich Wildtiere im Netz verfangen. "Die strangulieren sich sonst." Normalerweise reiche eine einfache Begrenzung, um zu verhindern, dass Schafe entlaufen. Die Rückkehr des Wolfes mache die Arbeit aufwendiger und teurer. Weidehaltung, befürchtet Ehlers, lohne sich bald nicht mehr.

Ein Antrag auf Ausgleichszahlung für das tote Lamm wurde jüngst abgelehnt – sie werden nur gewährt, wenn „angemessene Herdenschutzmaßnahmen“ ergriffen wurden, heißt es in dem Schreiben vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Es verweist zudem auf die Fördermaßnahmen für den Herdenschutz. Die kann Ehlers aber nicht erneut beantragen.

2,4 Millionen für Herdenschutz in Schleswig-Holstein

Das LLUR bestätigt, die Höhe der Förderung richtet sich pauschal nach der Anzahl der gehaltenen Mutterschafe und Böcke und deren Flächenbedarf. Grundlage seien verschiedene landwirtschaftliche Fachwerke und Angaben der Landwirtschaftskammer. „Aus dem errechneten Flächenbedarf errechnet sich die benötigte Zaunlänge“, erklärt LLUR-Sprecher Martin Schmidt. Außerdem gibt es eine Staffelung. Schafhalter mit weniger als 100 Muttertieren erhalten etwa 130 Euro pro Tier, bei Herden über 500 Tieren sinkt der Betrag auf etwa 80 Euro. Der Bedarf an Weidefläche sei durch die Förderung „vollständig abgedeckt“.

Seit 2019 wurde der Herdenschutz in Schleswig-Holstein mit 2,4 Millionen Euro gefördert. 224 Anträge gab es von Schäfern in den Wolfspräventionsgebieten, davon 29 aus dem Kreis Segeberg.

Risse durch Wildtiere: kein Anspruch auf Entschädigung

Die jährlich bewilligten Entschädigungszahlungen für Wolfsrisse sinken seit 2019. Von 107 000 Euro (97 Fälle) auf bisher 9500 Euro in 2022 (13 Fälle). Den Fall von Ralf Ehlers will das zuständige Umweltministerium nicht kommentieren – Datenschutz. Tierverluste aber würden grundsätzlich nur dann in Wolfspräventionsgebieten entschädigt, wenn die Tiere durch wolfsabweisende Zäune gesichert sind.

Zudem bestehe kein Anspruch auf Entschädigung bei Wildtierangriffen, erklärt Martin Schmidt. Die Leistung des Landes sei freiwillig. Der Schutz des Wolfes sei durch EU-Recht geregelt und durch das Bundesnaturschutzschutzgesetz umgesetzt. Etwaige Wünsche aus Schleswig-Holstein spielten dabei keine Rolle.

2022 wurden mehr als 30 Wolfsangriffe in Nutztierbeständen nachgewiesen, mit über 55 getöteten Tieren, davon knapp ein Drittel im Kreis Segeberg. Seit Oktober steigen die Risszahlen, elf Angriffe im November werden derzeit geprüft – nicht immer ist der Wolf die Ursache. In allen Fällen gab es keine wolfssicheren Zäune.