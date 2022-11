﻿Wolf im Verdacht: In Fredesdorf wurden mehrere Schafe getötet und verletzt

Die Kadaver zeigen: Ein Raubtier hat mehrere Schafe einer Herde in Fredesdorf übel zugerichtet, ähnlich wie 2019 im nahen Heiderfeld. Möglicherweise war es ein Wolf. Was Land, Schäfer und Bürgermeister sagen – und warum der Wolf nicht geschossen werden dürfte.

Kreis Segeberg. Eine grausige Entdeckung machte Florian Hoop aus Neversdorf an den Klärteichen in Fredesdorf. Offenbar hatte in seiner Schafherde ein Wolf gewütet. „Drei meiner neun Tiere wurden gerissen, und ein Schaf ist verletzt.“ Das Gelände an den Klärteichen sei zwar eingezäunt, sagt Florian Hoop. „Die Höhe von etwa 1,2 Metern reicht eigentlich.“ Aber der Wolf hat diese Hürde offenbar genommen.

Schon einmal riss ein Wolf Schafe der Herde von Hartmut Hoop