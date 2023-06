﻿Wolfsmutter aus dem Segeberger Rudel hat schon Schafe gerissen

Mietacker von „Meine Ernte“

Das eigene Gemüse frisch vom Feld ernten: Für viele Menschen in der Stadt bleibt das oftmals nur ein Traum - doch in Norderstedt gibt es eine Lösung. Der Hof Rehders verpachtet 180 Mietacker in Kooperation mit dem Unternehmen „Meine Ernte“ an Hobbygärtner. Was das kostet und wie viel Arbeit der Mietacker mit sich bringt.