﻿Wolf totgefahren: Unfall auf der B205 bei Rickling

An der Bundesstraße 205 bei Rickling ist ein weiblicher Wolf von einem Auto totgefahren worden. Das bestätigt das Landesamt für Umwelt. Eine entscheidende Frage ist offen.

Am Mittwoch wurde bei Rickling dieser weibliche Wolf von einem Auto erfasst und getötet.

Rickling. Am frühen Mittwochmorgen ist auf der Bundesstraße 205 bei Rickling ein Wolf totgefahren worden. Das bestätigt Martin Schmidt, Sprecher des Landesamtes für Umwelt, auf Nachfrage. „Der Verkehrsunfall wurde am Mittwoch gegen 7.30 Uhr von der Polizei Wahlstedt an die Wolfshotline des Landes gemeldet“, sagt Schmidt.

Der Wolf war vor ein Auto geraten. Der Autofahrer informierte laut Schmidt umgehend die Polizei. „Das Tier lag da tot“, so Schmidt. Der Mitarbeiter der Wolfshotline sei gut eine Stunde später in Rickling gewesen und habe den toten Wolf in Augenschein genommen. „Das Tier ist zierlich, aber kein Jungtier, und wiegt etwa 30 Kilogramm“, sagt Schmidt.

Wolf totgefahren: Kadaver des verendeten Tieres wird untersucht

Es habe sich schon auf den ersten Blick eindeutig um einen Wolf und nicht um einen Hund gehandelt. „Das war gleich klar“, erklärt Schmidt. Bei dem Tier handelt es sich um einen weiblichen Wolf. Der Kadaver des verendeten Tieres wurde am Donnerstag zur Untersuchung zum Leibnitz Institut für Zoo- und Wildtierkunde (IZW) nach Berlin gebracht. Das übernahmen die Wolfsberater des Landes Schleswig-Holstein. „Die Nacht über war das Tier in der Kühlung“, erklärt Schmidt. In Berlin wird der tote Wolf genetisch untersucht, um herauszufinden, um welches Tier genau es sich handelt. Es ist die entscheidende Frage, die noch offen ist.

Im Januar war eine Wölfin – im Fachjargon Fähe genannt – angefahren worden. Ebenfalls im Bereich Rickling. Allerdings hatte das Tier den Zusammenstoß wohl überlebt. Es gab später Fotos einer Wildkamera von dem Wolf mit der offiziellen Kennzeichnung GW2834f.

Im Segeberger Forst leben zwei Wölfe

Im Segeberger Forst ist ein Wolfspaar nachgewiesen. Zudem hält sich laut Martin Schmidt ein weiblicher Wolf im Bereich Plön auf. In etwa drei Wochen soll das Ergebnis der Genuntersuchung vorliegen. Erst dann wisse man, so Schmidt, um welches Tier es sich handele.

Da der Wolf an der B205 bereits tot war, als er gemeldet wurde, stellte sich in diesem Fall nicht die Frage, wer das Tier von seinem Leiden erlöst. „Der Wolf unterliegt nicht dem Jagdrecht, deshalb sind wir Jäger im Moment nicht zuständig“, erklärt René Hartwig vom Landesjagdverband Schleswig-Holstein. Es werde über eine Änderung des Jagdrechtes auf Landesebene diskutiert, sodass der Wolf ins Jagdrecht komme – aber ganzjährig geschont werden müsse. Ein angefahrener Wolf könnte nach dieser Gesetzesänderung im Sinne des Tierschutzes von seinem Leiden erlöst werden.