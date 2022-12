﻿Hat ein Wolf in Schmalfeld zehn Schafe von Bauer Schütt angegriffen?

Landwirt Timo Schütt aus Schmalfeld mit einem verletzten Schaf seiner kleinen Herde. Das Tier hat nach dem Angriff auf der Weide noch Blut an der Kehle.

Schmalfeld. Manfred Schütt traute seinen Augen kaum, als er am vergangenen Sonntag bei seinem täglichen Kontrollgang die Schafweide am Rothenbeker Weg in Schmalfeld ansteuerte. „Ich habe gleich zwei tote Schafe gesehen“, berichtet der Landwirt. Sofort rief er seinen Sohn Timo Schütt hinzu. Schütt und seine Familie entdeckten unter den über 20 Schafen vier tote Tiere und sechs verletzte, deren Wolle mit Blut verschmiert war. „Die waren überall auf der Koppel verteilt“, berichtet der Junior. Die überlebenden Schafe seien völlig durch den Wind gewesen – geschockt und scheu.

Schnell kam den Tierhaltern der Gedanke, dass ein Wolf – oder sogar mehrere – das Blutbad angerichtet haben könnte. Umgehend rief Timo Schütt die Wolfshotline des Landes an, worauf ein Mitarbeiter nach Schmalfeld kam. Er nahm Proben von den toten Tieren und einen Kadaver mit. Nun soll mit dem Gen-Material überprüft werden, ob tatsächlich ein Wolf für ihren Tod verantwortlich ist. Um die verletzten Tiere kümmerte sich ein Tierarzt, der sie mit Medikamenten behandelte.

Schafe in Schmalfeld waren nicht sicher eingezäunt

Die Weide, auf der die trächtigen Schafe und ein Schafbock untergebracht waren, liegt etwa 500 Meter vom nächsten Haus in Schmalfeld entfernt. Sie ist lediglich mit einem einfachen Schafzaun eingefasst, der nicht vor Wölfen schützt. „Ich habe einfach nicht gedacht, dass hier bei uns so etwas passieren könnte“, begründet Timo Schütt die nicht getroffenen Vorsichtsmaßnahme. Eine Entschädigung für den Verlust der Schafe wird er deshalb wohl nicht erhalten.

„In Wolfspräventionsgebieten, zu denen auch der Kreis Segeberg zählt, sind Tierhalter dann ausgleichsberechtigt, wenn die Tiere durch Herdenschutzmaßnahmen nach Vorgaben des Landes geschützt sind“, kommentiert Martin Schmidt, Sprecher des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). So müsse ein Zaun 1,20 Meter hoch sein und fünf Stromlitzen haben. Alternativ könne ein stromführender Netzzaun die Schafe schützen.

In Schmalfeld wurden in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag vier Schafe von Landwirt Timo Schütt totgebissen und sechs verletzt. Im Verdacht steht ein Wolf. Ein Rissgutachter nahm von den toten Tieren Proben, um zu klären, ob tatsächlich ein Wolf der Angreifer war. © Quelle: privat

LLUR-Sprecher Martin Schmidt kann bisher nicht sagen, ob es sich bei dem Vorfall um einen Wolfsangriff gehandelt hat. „Da bisher kein Ergebnis der genetischen und pathologischen Untersuchung vorliegt, bleibt der Verursacher spekulativ“, erläutert er auf Nachfrage. Spätestens in der kommenden Woche rechne er mit einem ersten Ergebnis.

„Der Gutachter, der bei uns war, hat aber gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das der Wolf war“, sagt Schütt. Die Schafe waren an der Kehle gepackt worden. Die Leiber der toten Tiere waren halb aufgefressen, ihre Leiber aufgerissen. Bei den trächtigen Mutterschafen, die im Januar ihren Nachwuchs bekommen sollten, lagen die ungeborenen Lämmer ebenfalls tot mitten in den Eingeweiden der Tiere.

Zehn Schafe in Schmalfeld wurden angegriffen

Besonders erschüttert ist die Schmalfelder Landwirtsfamilie, dass gleich zehn Tiere angegriffen worden sind. „Dieses Verhalten nennt sich ,Surplus Killing’. Diese Mehrfachtötung ist kein Blutrausch. Sie wird dadurch ausgelöst, dass die Schafe eingepfercht sind – also nicht entkommen können – und die rennenden Schafe immer wieder von Neuem den Beutefangreflex des Wolfs auslösen“, sagt Martin Schmidt. Das könnte eine Erklärung für die zahlreichen Verletzungen sein.

Ob das Wolfspaar im Segeberger Forst, der in unmittelbarer Nähe zu Schmalfeld liegt, für den Tod der Schafe verantwortlich ist, kann Schmidt noch nicht beurteilen: "Da wir noch keine Ergebnisse vorliegen haben, wäre eine Antwort spekulativ." Der Rüde und die Wölfin seien aber genetisch erfasst und könnten zugeordnet werden.

Während unklar ist, wo der männliche Wolf herkommt, stammt das weibliche Tier nachweislich aus Sachsen-Anhalt und hat den Weg nach Schleswig-Holstein gefunden. Im Kreis Segeberg ist nach Auskunft von Schmidt lediglich das residente Wolfspaar sicher nachgewiesen.

Spaziergänger hatten wenige Tage vor dem Vorfall in Schmalfeld im nahen Struvenhüttener Moor einen Wolf laufen sehen, berichten Ansässige. Das Tier sei alleine unterwegs gewesen.

Landwirtschaftsministerium rät Nutztierhaltern, Fördermittel zu beantragen

Martin Schmidt gibt Landwirten einen Rat: „Alle Besitzer von Schafen und Ziegen können und sollten im Kreis Segeberg Fördermittel beantragen, um präventive Herdenschutzmaßnahmen gegen mögliche Wolfsübergriffe zu ergreifen.“

Landwirt Schütt hat seine insgesamt 40 Schafe jetzt erst einmal an den Hof im Ort geholt. „Das war hier der erste Angriff auf Nutztiere in Schmalfeld“, erzählt er. Die Jäger in Schmalfeld haben allerdings aktuell im Revier auch gerissene Rehe entdeckt. Doch auch bei den toten Wildtieren steht noch nicht fest, ob der Wolf sie getötet hat.