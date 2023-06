﻿Wolfsrudel im Segeberger Forst: So leben, fressen und verbreiten sich Wölfe

Kreis Segeberg. Schleswig-Holstein hat nun im Segeberger Forst im Herzen des Bundeslandes das erste bestätigte Wolfsrudel. Und damit tauchen viele Fragen auf. Hier die wichtigsten Informationen.

Wie viele Wolfsrudel gibt es in Deutschland?

Nach Auskunft der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes für den Wolf (DBBW) leben in Deutschland (Stand November 2022) 161 bestätigte Rudel, 43 Paare und 21 territoriale Einzeltiere. Dazu kommt das neue Segeberger Rudel. Das Wolfsvorkommen konzentriert sich laut DBBW auf ein Gebiet von Sachsen in nordwestlicher Richtung über Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern nach Niedersachsen. In Schleswig-Holstein ist es das erste bestätigte Wolfsrudel.

Wie lebt ein Wolfsrudel?

Ein Rudel besteht nach Auskunft des DBBW meistens aus den beiden Elterntieren und ihren Nachkommen der vergangenen zwei bis drei Jahre. Die Jungwölfe verlassen in der Regel im Alter von zehn bis 22 Monaten das Territorium, um ein eigenes Gebiet und einen Partner zu suchen. Die Elterntiere bleiben in dem Revier. Wölfe werden mit 22 Monaten geschlechtsreif. Im Gegensatz zu Hündinnen wird die Wolfsfähe nur einmal im Jahr, im Winter, läufig. Die Paarung findet Ende Februar/Anfang März statt.

„Nach einer Tragzeit von etwa 63 Tagen werden Ende April/Anfang Mai meist vier bis sechs Welpen geboren“, heißt es vom DBBW. Mit sechs bis sieben Monaten sind diese bereits fast so groß wie die Eltern und Jährlinge (Jungwölfe im zweiten Lebensjahr) und laufen mit den anderen Rudelmitgliedern mit.

Wie groß ist das Territorium eines Wolfsrudels?

Ein Wolfsterritorium muss laut DBBW jeweils so groß sein, dass „die Elterntiere jedes Jahr genug Beute machen können, um ihren Nachwuchs großzuziehen“. In Mitteleuropa liegen die in Studien ermittelten Reviergrößen oft zwischen 100 und 350 Quadratkilometer. Der reine Segeberger Forst ist 40 Quadratkilometer groß.

Sind Wölfe gefährlich?

„Von gesunden Wölfen geht in der Regel keine Gefahr aus, sie reagieren auf Menschen normalerweise mit Vorsicht und nicht aggressiv“, heißt es dazu vom Bundesumweltministerium. Jungwölfe könnten teilweise ein etwas neugieriges Verhalten an den Tag legen. Das bestätigt auch Walter Mahnert, Leiter des Hochwildringes Segeberger Heide. „Die sind wie junge Hunde“, sagt Mahnert. Es gehört nach Auskunft des Bundesministeriums zum normalen Verhalten der Wölfe, dass „sie gelegentlich auch tagsüber in Sichtweite von bewohnten Gebäuden entlanglaufen, nachts dann und wann Dörfer durchqueren oder am Dorfrand nach Nahrung suchen“. Am Ostermontag 2023 war einem Spaziergänger auf der Fotopirsch bei Schmalensee ein Wolf direkt vor die Linse gelaufen. Und das mitten am Tag.

Was fressen Wölfe?

Dazu hat der Nabu Deutschland eine Antwort. „Die Hinweise auf die genaue Zusammenstellung der Speisekarte des Wolfes liefert das Senckenberg-Forschungsinstitut in Görlitz, das zehn Jahre lang Kotproben von Wölfen aus der sächsisch-brandenburgischen Lausitz analysiert hat“, teilt der Nabu mit. Demnach stellen in der Lausitz wilde Huftiere mehr als 96 Prozent der Beutetiere. Dabei dominieren Rehe (52,2 Prozent), gefolgt von Rothirsch (24,7 Prozent) und Wildschweinen (16,3 Prozent). Einen geringen Anteil machen laut Nabu Hasen mit knapp drei Prozent aus.

Ein erwachsener Wolf benötigt täglich etwa drei bis vier Kilogramm Fleisch. „Hochgerechnet auf ein Jahr entspricht dies ungefähr 60 Rehen oder 16 Rothirschen“, hat das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft berechnet. Ein Wolf könne bis zehn Kilogramm Nahrung auf einmal aufnehmen, aber auch mehrere Tage hungern.

