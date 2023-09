﻿Seit zehn Wochen keine neuen Fotos von Wölfen und Welpen

Kreis Segeberg. Es ist ruhig geworden um das erste Wolfsrudel in Schleswig-Holstein seit 200 Jahren. Am 12. Juli hatte das Umweltministerium in Kiel bekannt gegeben, dass im Segeberger Forst ein Wolfspaar mit Nachwuchs nachgewiesen wurde. Es waren am 1. Juli per Wildkamera zwei Wolfswelpen im Alter von etwa acht Wochen fotografiert worden. Seitdem jedoch gibt es keine Neuigkeiten vom Ministerium oder von dem für Wolfsmonitoring zuständigen Landesamt für Umwelt.

Nach Auskunft von Martin Schmidt, Sprecher des Landesamtes, gibt es seit den Aufnahmen im Juli keinen neuen Beweis, dass die Wölfe dort leben. „Wir haben keine weiteren dokumentierten Nachweise per Foto oder Video“, sagt Schmidt auf KN-Nachfrage. Das zweite Wolfspaar in Schleswig-Holstein, das sich im 7000 Hektar großen Sachsenwald bei Hamburg aufhält, hat keinen Nachwuchs.

Landesamt: Es gibt mindestens zwei Wolfs-Welpen im Segeberger Forst

Zu dem Wolfsrudel im Segeberger Forst, der 4000 Hektar groß ist und zwischen Wittenborn, Schönmoor, Hartenholm und Bockhorn liegt, gibt das Landesamt für Umwelt bekannt, dass es dort „mindestens zwei Welpen gibt“. Möglicherweise sei die Anzahl an Wolfswelpen allerdings höher. Ein Beweis dafür beispielsweise per Foto konnte aber bislang nicht erbracht werden, so der Landesamtssprecher.

Warum es seit zehn Wochen keinen aktuellen Nachweis über die jungen Wölfe gibt, begründet das Landesamt für Umwelt: Monitoringarbeiten seien aus verschiedenen Gründen schwierig. „Eine über eine gewisse Intensität hinausgehende Aktivität der Wolfsbetreuer würde möglicherweise zu Störungen führen, die sich nachteilig auf den Aufzuchterfolg des Rudels in Segeberg auswirken könnten“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Dies verbiete sich „schon allein aufgrund der strengen Störungsverbote, die sich für diesen Fall aus dem Bundesnaturschutzgesetz ergeben“.

Über den Riss von Nutztieren sind Wölfe einfacher nachzuweisen

Martin Schmidt weist darauf hin, dass „die meisten Individualnachweise in der Vergangenheit durch Nutztierrisse erbracht werden konnten“. Wölfe, die wenig oder gar nicht auf Nutztiere als Beute zurückgreifen, seien sehr schwer nachzuweisen. Es gebe aktuell keine Risse von Kühen oder Schafen rund um den Segeberger Forst, die den Wölfen zuzuordnen sind. Das Wolfsmanagement beobachte den Sachsenwald und den Segeberger Forst weiter intensiv, stellt Martin Schmidt klar.

Obwohl der Wolf per Gesetz europaweit zu den streng geschützten Tierarten gehört und nicht gestört werden darf, sollen im November und Dezember drei große Bewegungsjagden im Segeberger Forst auf Rot- und Damwild sowie Rehe stattfinden. Das bestätigt Jan Meyer-Hamme, beim Landesforst zuständig für Jagd und Waldschutz. „Darauf können und wollen wir nicht verzichten“, sagt Meyer-Hamme.

Drei großen Jagden sind zum Jahresende im Segeberger Forst angesetzt

Das Wild, das im Segeberger Forst lebe, verursache Schäden, weil junge Bäume abgefressen oder alte Bäume an der Rinde verletzt werden. Walter Mahnert, Leiter des Hochwildringes Segeberger Heide, zu dem der Segeberger Forst gehört, geht davon aus, dass bis zu 600 Stück Rotwild und genauso viel Damwild im ganzen Bereich des Hochwildhegeringes leben. Der Hegering ist inklusive des Segeberger Forstes 50 000 Hektar groß.

Bei den drei Drückjagden des Landesforstes werde aufgrund des Wolfsvorkommens die Taktik geändert, um das andere Wild in Gang zu bekommen und den Wolf nicht zu stören. „Zunächst gehen die Treiber ohne freilaufende Hunde durch den Wald. Die Hunde werden erst später losgemacht“, erklärt Meyer-Hamme. Das Wolfsrudel solle sich so verziehen und nicht in das Jagdgeschehen geraten. Ziel ist es, die Jagdhunde, die dann frei im Wald laufen, vor den Wölfen zu schützen.

Walter Mahnert hat eine klare Meinung zum Einsatz von Jagdhunden im Wolfsgebiet: „Wenn den Hundeführern nicht vorher gesagt wird, wo die Wölfe vermutet werden, würde ich meinen Hund dort nicht freilassen.“

KN