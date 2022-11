﻿Faszination Dorfdisko: Wer einmal hier war, kommt regelmäßig wieder

Wolters Gasthof ist eine der letzten Dorfdiskotheken im Kreis Segeberg. An einem Partyabend gehen dort mindestens 70 Kornflaschen über die Bartheke. Was zieht Jung und Alt zum Feiern in den Gasthof?

Weddelbrook. „Hebt alle eure Hände in die Luft“, brüllt Discjockey Thorsten Kalweit über die dröhnende Musik hinweg. Die feierwütigen Partygäste folgen seiner Anweisung, schmeißen ihre Hände über den Kopf und springen im Takt mit. Um kurz nach Mitternacht ist der große Saal von Wolters Gasthof proppenvoll, auf der Tanzfläche geht es wild zu. Vier junge Mädchen tanzen an den Gitterstangen des Käfigs, den die Partybesucher gerne in Beschlag nehmen. Gleichzeitig klettert eine andere Frau auf die Bühne und wünscht sich beim Discjockey das Lied „Dorf Love“, eine Hymne an das Landleben. Alle zwei bis drei Wochen verwandelt sich Wolters Gasthof in eine der letzten Dorfdiskotheken in Kreis Segeberg.

Seit 235 Jahren gibt es Wolters Gasthof in Weddelbrook, die Partys veranstaltet der Gastronom Heiner Wolters schon über 50 Jahre. Heute teilt er sich die Leitung des Betriebs mit seiner Tochter Antonia. Rund 20 Angestellte beschäftigen die beiden an einem Partyabend. Am vergangen Sonnabend haben über 500 Feiernde den Weg in die Gaststätte gefunden. In Weddelbrook wissen die Bewohner auch ohne Terminankündigung, wann bei Wolters Gasthof gefeiert wird. „Am Abend der Party sind die Parkplätze vor dem Restaurant immer komplett belegt, und auch in den Nebenstraßen parken viel mehr Autos als sonst“, sagt Jan Siefke, der in dem Dorf aufgewachsen ist.

Das beliebteste Getränk: Cola Korn

Wer nachts um 1 Uhr etwas trinken möchte, muss sich zunächst hinten an der Bar anstellen. Um den Tresen drängen sich mindestens 30 Menschen und verlangen Hochprozentiges. Das beliebteste Getränk ist Cola Korn für 4,50 Euro. „An einem Abend gehen bestimmt 70 Flaschen Korn über die Theke“, berichtet Antonia Wolters. Je nach Mischverhältnis werden daraus dann zwischen 900 und 1200 Getränke. Sie glaube jedoch nicht, dass die Partygäste auf dem Dorf mehr Alkohol trinken. „Ich denke, es unterscheiden sich eher die verkauften Spirituosen als die Menge an Alkohol.“ Der nächste Gast hat es an die Bar geschafft und bestellt sechs Kurze – jeweils zwei für ihn sowie seine beiden Kumpels auf einen Schlag.

Antonia Wolters leitet den Gasthof gemeinsam mit ihrem Vater Heiner und arbeitet bei den Partys selbst im Ausschank. © Quelle: Annika Paetow

Auf der Tanzfläche ist die Stimmung weiterhin ausgelassen, Jung und Alt grölen zu „I want it that way“ von den Backstreet Boys mit. Statt Hemden und Kleider tragen die Feiernden häufiger Jeans, Sneaker und einfarbige T-Shirts. Was die Menge besonders einheizen würde, sei ein Mix aus Schlagern und den aktuellen Charts, so DJ Thorsten Kalweit. Allerdings müsse er darauf verzichten, den Bass voll aufzudrehen. Immer wenn es zu laut wird, geht das Licht an. Ein Schutzmechanismus, damit alle Bewohner im Dorf ruhig schlafen könnten.

Party bei Wolters Gasthof: Hier kennt jeder jeden

Wenn die Diskothek um 21 Uhr die Türen öffnet, tanzt das ältere Publikum zunächst Discofox im Saal. Später wird es zu voll dafür. Petra Meyer geht seit 1982 regelmäßig zu den Partys von Wolters und hat sogar ihren Mann hier kennengelernt. „Ich mag das gemischte Publikum und die Musik – hier ist immer was los“, betont sie. Auch die 24-Jährige Janina ist schon lange Stammgast in der Dorfdisco. Sie hat mit einer Kinderparty gestartet und komme seitdem gerne wieder: „Bei Wolters kennt wirklich jeder jeden, dadurch ist die Atmosphäre viel herzlicher als in Großraumdiskotheken.“ Große Schlägereien haben sie bisher noch nie erlebt.

Der Gitterkäfig auf der Tanzfläche kommt bei den Partygästen gut an und wird viel genutzt. © Quelle: Annika Paetow

So gut wie der Gasthof in Weddelbrook laufen jedoch wenige Diskotheken im Norden. Im Kreis Segeberg mussten in den vergangenen Jahren viele Dorfdiskotheken dicht machen. Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) veranstalten neben Wolters Gasthof nur noch der Klüthseehof in Klein Rönnau und das Joy in Henstedt-Ulzburg regelmäßig Partys. „Viele kleinere Partyanbieter wurden durch die Großraumdiskotheken verdrängt“, berichtet Lutz Frank von der Dehoga. Trotzdem glaubt er an eine Zukunft der regionalen Feste, weil die Gäste nirgendwo anders auf so viele Bekannte treffen würden. Gerade das mache den Charme einer Dorfdiskothek aus.

Zum Abschied läuft „Angels“ von Robbie Williams

Direkt vor der Eingangstür stehen drei Frauen zwischen 40 und 50 Jahren und rauchen eine Zigarette. Zwei von ihnen sind heute gemeinsam mit ihren Töchtern da. „Hier gibt es nichts anderes in der Nähe, wo man feiern gehen kann. Also können wir entweder zu Hause bleiben oder mit unseren Kindern losgehen.“ Eine andere Gruppe von vier jungen Männern bricht gerade auf. Statt mit dem Taxi nach Hause zu fahren, wollen sie die vier Kilometer nach Bad Bramstedt zu Fuß laufen. Der letzte Bus in die Kleinstadt ist gegen Mitternacht abgefahren.

Wer bis um 4 Uhr morgens bleibt, der hört als letztes Lied „Angels“ von Robbie Williams. Mit diesem Song verabschieden die DJs das Partyvolk in Weddelbrook schon viele Jahre lang.