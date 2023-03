Die letzten Osterhasen im Sortiment: Firmenchef Markus Heide (Mitte) zeigt Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und Wirtschaftsförderer Sebastian Döll, wie World of Sweets in Henstedt-Ulzburg arbeitet.

World of Sweets aus Henstedt-Ulzburg ist Deutschlands größter Online-Händler für Süßigkeiten. An wen gehen die Produkte aus der ganzen Welt? Wie läuft das Geschäft vor Ostern? Ein Besuch in den Lagerhallen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket