﻿WZV-Hauptausschuss: Wahl der Mitglieder soll nun rechtskonform sein

Kreis Segeberg. Die Gremien des Wege-Zweckverbandes (WZV) sind jetzt vollständig besetzt. Im zweiten Anlauf sollte nun die Wahl der Mitglieder in den wichtigen Hauptausschuss Bestand haben. Während der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung im August hatte es acht Kandidaten für sieben Plätze gegeben.

Das Wahlprozedere war später von Verbandsvorsteher Peter Axmann als nicht regelkonform in Frage gestellt worden. Diese Ansicht bestätigte auch die Kommunalaufsicht, nahm aber auch den damaligen Versammlungsleiter Wolfgang Tödt aus Bad Segeberg in Schutz. Ihm sei kein Vorwurf zu machen.

In Wahlkabinen waren durchnummeriert die Namen der acht Bewerber ausgehängt worden. Es hätte aber Wahlzettel geben müssen, erklärte Ralf Martens, Bürgermeister von Ellerau und Vorsitzender der WZV-Verbandsversammlung, am Dienstagabend im Restaurant „Kaisersaal“ in Bad Bramstedt. Zudem hätte für jeden zu vergebenen Platz eine eigene Wahl stattfinden müssen. Er stellte den rund 75 anwesenden Bürgermeistern und Vertretern mindestens sieben Wahlgänge in Aussicht.

WZV-Hauptausschuss wurde neu gewählt

Mit den Bürgermeistern Klaus Gerdes aus Schmalfeld, Hans Werner Schumacher (Schieren), Knut Hamann (Gönnebek), Wolfgang Wilczek (Hardebek), Toni Köppen (Bad Segeberg) sowie Bürgermeisterin Katharina Jaacks (Krems II) und Karin Hohnerlah als Vertreterin für Henstedt-Ulzburg stellten sich die gleichen Bewerber wie im August erneut zur Wahl. Bernd Tietjens aus Ellerau verzichtete auf eine Kandidatur und machte damit den Weg frei für eine kurze En-Bloc-Wahl.

Gerdes führt das Gremium an. „Ich freue mich, in den Hauptausschuss gewählt worden zu sein. Der Hauptausschuss hat auch eine Aufsichts- und Kontrollfunktion, die nach meiner Ansicht nicht genügend wahrgenommen wurde“, sagte Karin Hohnerlah gegenüber der Segeberger Zeitung. Sie sitzt erstmals in dem Ausschuss. Sie wolle durch sachlich kritische Arbeitsweise zu transparenten Verfahren und guten Ergebnissen für die WZV-Kunden beitragen.

Zusammenarbeit mit WZV-Verbandsvorsteher Peter Axmann läuft nicht rund

Dass die Zusammenarbeit mit Verbandsvorsteher Peter Axmann nicht reibungslos läuft, war bei der Versammlung offensichtlich. Lange wand sich Axmann, seine mündlichen Berichte auch – wie von der Verbandsversammlung gefordert – schriftlich zur Verfügung zu stellen.

Tödt warf in einer persönlichen Erklärung der WZV-Führung vor, dass „das Ehrenamt mit Füßen getreten und aus jeder Ecke Dreck zusammengeklaubt wird“. Er verwahre sich dagegen, dass die Führungsetage ihm indirekt unterstelle, er habe durch gesteuerte Berichterstattung in den Medien dem WZV einen Imageschaden zugefügt.

Peer Valentin, Leiter der Finanzverwaltung beim WZV indes verkündete gegen Ende der Versammlung noch gute Nachrichten: Der WZV sei nach den IT-Problemen seit August wieder in der Lage, Rechnungen zu erstellen und es gebe Einnahmen. Eine zur Sicherheit bestellte Kreditlinie von zehn Millionen Euro musste bislang nicht in Anspruch genommen werden.

