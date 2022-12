Zwei Einbrüche in Trappenkamp und Weddelbrook

Zwei Einbrüche in Häuser in Trappenkamp und Weddelbrook wurden am Mittwoch gemeldet. Einen Zusammenhang zwischen den Taten schließen die Ermittler nicht aus. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Trappenkamp/Weddelbrook. Nach zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in Trappenkamp und Weddelbrook sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Am Mittwoch brachen Unbekannte zwischen 7 und 17 Uhr in ein Reihenhaus im Trappenkamper Ginstersteig ein. Laut Polizei wurde es nach der Spurenlage aber nicht betreten – möglicherweise seien der oder die Täter gestört worden. Auch ein über eine Zeitschaltuhr gesteuertes Licht könne sie vertrieben haben.

Enger festlegen lässt sich der Tatzeitraum in Weddelbrook: Dort wurde zwischen 16.40 und 18.20 Uhr Bargeld aus dem Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Betriebs gestohlen. Das Haus liegt in der Straße Krücken zwischen Weddelbrook und Föhrden-Barl. Dort wurde laut Polizei zwischen 17 und 18 Uhr ein Pkw gesehen, der auf einem nahe gelegenen Waldweg parkte. Der Bereich wird auch durch Hundehalter und ihre Vierbeiner genutzt.

Da ein möglicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die Ermittler der Kripo Pinneberg um sachdienliche Hinweise zu den geparkten Pkw und sonstigen verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Tatorte unter Tel. 04101/2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.