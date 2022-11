﻿34 Porträts über besondere Menschen aus Kisdorf

Kisdorf. Im Jahr 2023 feiert Kisdorf sein 500-jähriges Jubiläum. Das ist natürlich ein Grund, auf die Geschichte dieser Gemeinde mitten in Holstein zurückzublicken und darauf, wie sich der Ort in den fünf Jahrhunderten verändert hat. Die Kisdorfer Archivarin und ehemalige Lehrerin Marlene Hroch ging auf Spurensuche – und hat jetzt ein 180-seitiges Buch verfasst, in dem sie 34 Kisdorfer und Kisdorferinnen ausgewählt und deren besondere Lebensgeschichte aufgeschrieben hat. Sie erwähnt in einem Kapitel auch die schöne Hymne eines unbekannten Kisdorfers und die wuchtige Friedenseiche am Bismarckplatz. Die Fotos gestaltete ihr Sohn Florian Hroch.

Die Hälfte der beschriebenen Menschen, die das Dorfleben in früheren Zeiten geprägt haben, ist bereits verstorben. Die andere Hälfte berichtet von heute noch lebenden Bewohnern und Bewohnerinnen. Marlene Hroch, die sich auch im Trägerverein Dorfhaus Kisdorf engagiert, sagt, dass die Geschichte Kisdorfs durch die Menschen erlebt werden könne und stellt diese deshalb in den Mittelpunkt.

Emanzipierte Gastwirtin und nationalsozialistischer Lehrer

In ihrem Buch werden die unterschiedlichsten Berufe in verschiedenen Epochen genannt. Der Kirchspielvogt Harmen von Hatten übte sein Amt im damals noch dänischen Kisdorf in der Zeit des 30-jährigen Krieges aus. Auch über das Leben der tapferen Witwe des Glasmachers, Catherina Vogt, berichtet die Autorin, wie auch über den Köhler im Kisdorfer Wohld Johann Finnern und seine harte Arbeit in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die 1872 geborene Anna Olfen war eine für ihre Zeit schon sehr emanzipierte Gastwirtin, die den „Vaterländischen Frauenverein Kisdorf“ gründete. Der Kisdorfer Müller und Unternehmer Emil Andersen brachte es Anfang des letzten Jahrhunderts zu Reichtum mit seinem Unternehmen, in dem er 100 Mitarbeiter beschäftigte.

Bezaubernd sind die Gemälde des englischen Kisdorfer Malers Patrick Wilson, der in Deutschland blieb, weil er seinen Hund wegen der strengen Quarantänebestimmungen in England nicht mehr mit zurücknehmen durfte. © Quelle: Friederike Kramer

Ein trauriges Kapitel beschreibt den Lehrer Hans David, der ein fanatischer Nationalsozialist wurde. Der tschechische Gefangene Josef Tichy war kein Kisdorfer, aber er wurde am 12. April 1945 auf dem Todesmarsch von Hamburg nach Kiel auf der Ulzburger Straße in Kisdorf-Feld von SS-Leuten erschossen. Jetzt erinnert eine Gedenktafel an das schlimme Ereignis.

Die Kisdorfer und Kisdorferinnen, die wir heute noch im Ort treffen können, sind zum Beispiel der englische Maler Patrick Wilson, der auf einer Reise nach Deutschland wegen der harten britischen Quarantänebestimmungen für seinen Hund nicht zurück nach England fuhr und hier als Kunstlehrer arbeitete. Viele Kisdorfer freuen sich immer wieder auf Axel Pätz, wenn er auf seinen Tourneen im Margarethenhoff auftritt mit seinen oft tief-schwarz humorigen Shows. Dort gibt es aber nicht nur die beliebten Veranstaltungen des Trägervereins Dorfhaus Kisdorf, sondern man kann auch delikat speisen beim Starkoch Kay Pellegrini, der seine Kochkünste unter anderem im Fischereihafen-Restaurant Hamburg bei Rüdiger Kowalke und bei Tim Mälzer lernte.

Und letztendlich freuen sich die Bürger Kisdorfs auch über einen jungen Neubürger, der im Jahr 2016 als Flüchtling aus Armenien kam. Der sympathische Razmik Sargsyan, inzwischen Sprecher für die Box-Jugend in Schleswig-Holstein, wurde Deutscher Meister der Männer U 22 in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm – seine Hände gleiten aber auch virtuos über Klaviertasten.

Bürgermeister Wolfgang Stolze freut sich über dieses Buch von Marlene Hroch und hofft, dass es angeregte Diskussionen über die darin erwähnten „Menschen in Kisdorf“ geben wird.

Das Buch (Hochglanzausgabe) kostet auf dem Margarethenhoff-Weihnachtsmarkt (Sengel 1) vom 18. bis 20. November 25 Euro (Vorzugspreis). Später kann es – geringfügig teurer – im „Stöberstübchen“, Sengel 20, und bei „Steen Decoration e.V.“ Dorfstraße 23 in Kisdorf gekauft werden.