Es war der mehrheitliche Wunsch der Politik: In den neuen Rathausanbau in der Holstenstraße soll im Erdgeschoss eine gastronomische Einrichtung einziehen. Doch lange Zeit hat es dafür keine Bewerber gegeben. Bis jetzt: Gleich zwei Anwärter können sich in der großzügigen Location mit riesigem Außenbereich eine Lokalität vorstellen.

Kaltenkirchen. „Es sind vertretbare und vorstellbare Konzepte“, sagt Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause. Der Hausherr freut sich, dass sich trotz Krisen- und langer Wartezeit nun doch noch zwei Parteien für die geplante gastronomische Einrichtung im Erdgeschoss des neuen Rathausanbaus interessieren. Immerhin hatte es die Gastronomie nicht leicht in den letzten zwei Pandemie-Jahren. Die aktuelle Energie-Krise und der Personalmangel erschweren der Branche auch weiterhin das Geschäft.

Doch der Ort spricht für sich. Im Herzen der Innenstadt direkt an der belebten Holstenstraße und dann noch in einem ganz neuen Gebäude – das könnte für Gastronomen vielversprechend sein. Und der sich noch im Bau befindliche neue Rathausteil ist architektonisch attraktiv, vor allem durch die geplanten Arkaden, unter denen sich künftige Gäste auch bei Regen trocken bedienen lassen können. Rund 200 Quadratmeter Platz im Innern plus Aufzug, Keller für Lager und sanitäre Anlagen stehen im Angebot. Vor allem der Außenbereich einmal rund um das Lokal besticht. „Hinten grenzt die Terrasse am Rathausgarten und vorne mit Blick auf die Holstenstraße. Die Lage bietet viele Vorteile“, weiß auch Hausherr Krause, der später selbst mit seinem Büro in das neue Gebäude ziehen wird. „Es ist für eine belebte Innenstadt wichtig, dass die Menschen möglichst lange dort verweilen. Und das gelingt vor allem mit attraktiven gastronomischen Angeboten“, sagt Krause.

Im Oktober werden die Konzepte öffentlich vorgestellt

Zu den Konzepten kann sich der Bürgermeister noch nicht äußern, da sie dem Hauptausschuss als Entscheidungsgremium noch nicht vorgestellt wurden. Bislang hat lediglich die „Arbeitsgruppe Rathauserweiterung“ die Bewerber und deren Konzepte kennengelernt. „Jetzt werden die Konzepte justiert, der Mietvertrag ausgearbeitet und Gespräche mit der Architektin über den Innenausbau geführt“, erklärt Krause: „Am 25. Oktober stellen die Anwärter dann ihre Konzepte öffentlich im Hauptausschuss vor.“ Das Gremium soll dann noch am selben Abend eine Entscheidung treffen. Immerhin könnte das neue Lokal ja schon im April oder Mai kommenden Jahres eröffnet werden. Viel Vorlaufzeit gibt es dann nicht mehr.

Die Stadtvertretung hatte in der Planungsphase der Rathauserweiterung mehrheitlich beschlossen, dass im Erdgeschoss eine gastronomische Einrichtung einziehen soll – allerdings ein Lokal mit nur kleinem Essensangebot. Denn eine komplette Restaurantküche mit Abluft wäre sehr teuer geworden. Die künftige Ausstattung des Lokals werde allerdings über die Miete finanziert, so Krause. Das Lokal solle "möglichst viel Mehrwert" in die Innenstadt bringen – vorzugsweise mit einem Angebot, dass es bislang in Kaltenkirchen nicht gibt, wünscht sich der Bürgermeister. In den kommenden Jahren werde die Holstenstraße außerdem – im Rahmen des Städtebauförderprogramms – umgestaltet und somit aufgewertet.

Die Fertigstellung des Rathausanbaus hat sich insgesamt um drei Monate verschoben. "Wir haben dieselben Probleme wie fast alle Baustellen", sagt Krause. Baustoffmangel, Lieferengpässe und auch Gewerke, die zwar den Zuschlag bekommen, dann aber insolvent gingen, verzögern immer wieder die Arbeit. Stand jetzt werde mit dem Einzug im kommenden April gerechnet. Ursprünglich sollte das schon zum Jahreswechsel der Fall sein. Krause: "Wir werden zwar kein Richtfest feiern, aber im Oktober wird es eine Baubegehung für die Stadtvertreter und die Anlieger geben, die den Baulärm ja nun schon eine ganze Weile ertragen müssen."