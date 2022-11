﻿Zwei Buchläden in einem Jahr eröffnet: Ehepaar erfüllt sich großen Traum

Im ersten Corona-Lockdown fiel die Entscheidung für Ehepaar Andreas und Claudia Galensa: Sie wollen ihre eigene Buchhandlung eröffnen. Die Umsetzung folgte in diesem Jahr: Aber statt eines sind es gleich zwei Buchläden geworden – zunächst in Quickborn und jetzt in ihrem Wohnort Bad Bramstedt.

Bad Bramstedt. Großflächig und hell, mit weißen Bücherregalen an den Wänden und zwei braunen Ledersofas in der Mitte: Die Räume der ehemaligen Commerzbank am Kirchenbleeck sind kaum wiederzuerkennen. Hier ist nämlich die Buchhandlung Galensa eingezogen. Am 1. Oktober war Eröffnung. Das Bad Bramstedter Ehepaar Claudia und Andreas Galensa hat sich hier seinen Traum eines eigenen Buchladens erfüllt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich erfüllte sich der Traum der beiden ja schon im Januar, als sie in Quickborn ihre erste Buchhandlung eröffneten. Dass es auch noch eine zweite wird, sei zum Teil Zufall gewesen. „Wir haben uns diese Räume hier angeguckt und beschlossen, dass es genau das Richtige ist für eine Buchhandlung mit Vollsortiment“, erzählt Andreas Galensa. Wären es nur 100 statt der 200 Quadratmeter gewesen, hätten sie verzichtet. In Bad Bramstedt gibt es zwar schon zwei Läden, in denen auch Bücher verkauft werden, „aber keinen mit Vollsortiment“, sagt der 50-Jährige. Zusammen mit seiner Frau und der zwölfjährigen Tochter lebt er schon seit mehr als zehn Jahren in Bad Bramstedt und sagt: „Man kann nicht immer nur meckern über den Leerstand in den Innenstädten, man muss dem auch etwas entgegensetzen.“ Das hat das Ehepaar nun getan.

Buchhandlung Galensa hat eine große Manga-Abteilung

Und laut Galensa komme ihre Buchhandlung auch gut an bei den Bad Bramstedtern. „Wir sind sehr zufrieden mit den Umsätzen bisher und bekommen viele positive Rückmeldungen.“ Claudia und Andreas Galensa sind beide gelernte Buchhändler und haben in den vergangenen 30 Jahren sowohl im Buchgroßhandel als auch im Verlagswesen gearbeitet. Und jetzt die Selbstständigkeit, mitten in der Krisenzeit. Ein gute Idee? „Die Behauptung, das der Buchhandel es schwer hat, ist falsch“, sagt Andreas Galensa. Bücher seien krisensicher und stabil, das hätten die vergangenen Krisen bewiesen. „Ein Buch ist ein Stück Luxus. Für 20 Euro kann man für viele Stunden in andere Welten eintauchen“, meint der Buchhändler: „Und das sollte sich auch jeder gönnen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ob Belletristik, Reiseliteratur, Kochen und Backen, Selbsthilfe-Bücher, Sachbücher, Biografien oder Fantasy – in der Galensa-Buchhandlung kommen alle leseinteressierten Frauen, Männer, Kinder und Jugendlichen auf ihre Kosten. „Ich bin ein großer Fan von Sachbüchern, vor allem über Geschichte und Politik“, sagt Galensa. Deshalb gebe es auch ein ausgewähltes Sortiment von diesem Genre. „Meine Frau hingegen bevorzugt Fantasy-Literatur.“ In einem extra abgetrennten Teil der Buchhandlung befinden sich die Jugendbücher, Fantasy- und Young-Adult-Romane sowie jede Menge Mangas. „Wir haben die größte Manga-Abteilung in Schleswig-Holstein“, sagt der Buchhändler. Mangas, „die japanische Art, Geschichten zu erzählen“, seien ein echter Trend, viele Kinder und Jugendliche lesen diese Comic-Art. „Die Bücher werden von hinten nach vorne und von unten rechts nach oben links gelesen“, erklärt Galensa.

Im kommenden Jahr sind Autoren-Lesungen geplant

Auch wenn es in der neuen Buchhandlung natürlich alle gängigen Bestseller gibt, legt das Ehepaar Wert auf besondere Bücher. „Wir lesen alle sehr viel, auch unsere Mitarbeiterinnen“, erklärt er: „Deshalb können wir auch tolle Bücher aus der zweiten oder dritten Reihe empfehlen.“ In Sachen Bilderbücher für Kinder gibt es laut Galensa ebenfalls ganz spezielle Empfehlungen. „Wir arbeiten mit allen vier Großhändlern in Deutschland zusammen und können alles bestellen.“ Auch Spiele gehören zum Sortiment. Das sei der Zusammenarbeit mit dem Buchhandelsunternehmen Thalia zu verdanken. Galensa erklärt: „Thalia hat eine Plattform für kleinere Buchläden entwickelt, durch deren Nutzung wir viele Vorteile genießen.“ So nutzen Galensas zum Beispiel das Kassen- und Bestellsystem von Thalia oder haben Zugriff auf deren großes Spiele-Lager.

Buchhändlerin Inga Tröger steht vor den Regalen mit den Mangas – von denen es bei Galensa eine Riesenauswahl gibt. © Quelle: Sylvana Lublow

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was in der Quickborner Filiale schon erfolgreich laufe, soll es ab kommendem Jahr auch in Bad Bramstedt geben: Autorenlesungen. „Wir sind gerade in den Planungen, wollen auch einige überregionale Autorinnen und Autoren nach Bad Bramstedt holen“, sagt Galensa. Die Buchhandlung hat montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet, an den Adventssonnabenden bis 18 Uhr.