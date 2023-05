﻿Zwei Feuer hielten die Rettungskräfte im Kreis Segeberg auf Trab

Henstedt-Ulzburg/Nahe. Die Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes im Ortsteil Götzberg wurde am Freitag durch ein Feuer zerstört. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren bis in die Abendstunden mit dem Löschen beschäftigen. Während die Arbeiten liefen, wurde ein weiterer Alarm ausgelöst: In Nahe brannte der Dachstuhl eines Wohnhauses.

In Götzberg war die Rauchsäule weithin sichtbar. Die komplette Gemeindefeuerwehr wurde alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungsmannschaft stand die circa 400 Quadratmeter große Halle bereits im Vollbrand. Der Eigentümer konnte einen Großteil der Fahrzeuge noch selbst aus der Halle holen.

Probleme bereiteten der Feuerwehr die brennenden Strohballen in der Halle. Das Technische Hilfswerk Kaltenkirchen wurde gerufen, um die Brand geratenen Strohballen auseinander zu ziehen. So konnten die Glutnester gezielt gelöscht werden.

Bevölkerung vor dem Rauch gewarnt

Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die in weite Teile von Henstedt-Ulzburg zog, wurde vorsorglich eine Bevölkerungswarnung über Warn-Apps wie Nina und Katwarn an die Bevölkerung weitergegeben, mit der Aufforderung, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine leicht verletzte Person wurde vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Insgesamt 75 Einsatzkräfte waren vor Ort, die letzten konnten um 22.25 Uhr die Brandstelle verlassen. Brandursache und Schadenhöhe sind zurzeit noch unklar.

Feuer vom Holzschuppen aufs Dach übergesprungen

Um 17.52 Uhr wurden am Freitag die Feuerwehren im Amt Itzstedt alarmiert. In Nahe im Griesredder brannte ein Holzschuppen, das Feuer war auf das Dach eines angrenzenden Wohnhauses übergesprungen. Erste Vermutungen, dass sich noch Menschen im Gebäude befanden, bestätigten sich nicht. Mithilfe einer Drehleiter konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Gegen 21.30 Uhr konnte die Feuerwehr abrücken. Niemand wurde verletzt.

Rund 90 Kräfte waren im Einsatz. Die Ursache des Feuers ist auch hier noch unbekannt. Zum Sachschaden machte die Feuerwehr keine Angaben.