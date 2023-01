Sehr stolz ist der Lehrlingsvater – und die beiden Goldschmiede-Lehrlinge Alina Rhau und Melissa Bannat sowieso. Die beiden Frauen haben in der Goldschmiede von Peter Meyn in Alveslohe gelernt und hervorragende Prüfungen abgelegt.

Alveslohe. Es wird gehämmert, leicht geklopft, ab und an der Brenner angeschmissen oder wertvolles Metall durch die Walze geschoben. In der Goldschmiede Meyn in Alveslohe geht es zwar meist leise, aber sehr betriebsam zu. Zu dritt sind sie in der Werkstatt mit Verkaufsraum, Goldschmiedemeister Peter Meyn und seine beiden ehemaligen Lehrlinge Alina Rhau (25) aus Henstedt-Ulzburg und Melissa Bannat (25) aus Hasloh. Am vergangenen Montag haben die beiden jungen Frauen ihre Gesellenprüfungen abgelegt und sind mit Traumnoten wieder in die Goldschmiede zurückgekehrt. Alina Rhau bestand die Prüfung mit den Noten 1 in Theorie und Praxis, ihre Kollegin Melissa Bannat konnte sich in der praktischen Prüfung über eine 1 und in der Theorie über die Note 2 freuen.