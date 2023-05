﻿Zwei Grüne in Henstedt-Ulzburg nehmen das Mandat als Gemeindevertreter nicht an

Henstedt-Ulzburg. Die neue Gemeindevertretung hat nach der Kommunalwahl noch gar nicht getagt, da gibt es bereits zwei personelle Änderungen. Verena Grützbach und Thorsten Möhrcken von Bündnis 90/Die Grünen haben bekannt gegeben, ihre Mandate als Gemeindevertreter nicht anzunehmen.

Am Montag war die Frist der Neugewählten abgelaufen, ob sie ihre Arbeit als Gemeindevertreter ausüben wollen oder nicht. Wie es aus dem Rathaus Henstedt-Ulzburg auf Nachfrage von KN Online heißt, sind die beiden Grünen die einzigen neuen Gemeindevertreter, die sich zurückziehen.

Grüne in Henstedt-Ulzburg zweitstärkste Kraft nach der CDU

Die Grünen waren als zweitstärkste Kraft in Henstedt-Ulzburg aus der Kommunalwahl am 14. Mai hervorgegangen und hatten 15,4 Prozent erhalten. Das sind acht Sitze in dem mit 53 Gemeindevertreterinnen und -vertretern so großen Gremium, wie es noch nie eines in Henstedt-Ulzburg gab. Großer Gewinner war die CDU (29,3 Prozent), die alle 16 Wahlkreise direkt gewonnen hatte. Aus diesem Grund gab es die vielen Ausgleichsmandate für die anderen Fraktionen.

Nach Auskunft von Fraktionssprecher Hauke Welp hat der Rückzug von Thorsten Möhrcken berufliche Gründe. Und Verena Grützbach habe laut Welp sowieso geplant, im Laufe der kommenden Jahre in „den politischen Ruhestand“ zu gehen. „Ursprünglich wollte sie sich bis dahin aber noch engagieren. Unter anderem durch die exorbitant große Gemeindevertretung sieht sie allerdings die Anstrengungen und den Aufwand in kommenden Diskussionen nicht mehr im Verhältnis und möchte sich den Ärger so nicht mehr antun“, heißt es von Welp. Deshalb habe sie nach reiflicher Überlegung entschieden, ihren Platz jetzt schon frei zu machen.

Grüne haben in Henstedt-Ulzburg acht Sitze in der Gemeindevertretung

Zur Fraktion der Grünen gehören Anja Hampel, Doris Dosdahl, Hauke Welp, Ute Kubath, Eike Gaekel, Désirée Rottwinkel sowie jetzt neu Viktoria Böttcher und Mariano Córdova. Fraktionsvorsitzende werden Hampel und Dosdahl als Doppelspitze. Die konstituierende Sitzung der neuen Gemeindevertretung Henstedt-Ulzburg ist am Dienstag, 13. Juni, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus vorgesehen.

