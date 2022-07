15 Jahre „Inas Nacht“: Neue Folgen ab Donnerstag

Gastgeberin Ina Müller begrüßt im "Schellfischposten" in der Sendung "Inas Nacht" den Musiker Marius Müller-Westernhagen. Die neuen Folgen der Late-Night-Show, die es nun auch schon 15 Jahre gibt, starten am 28.07.2022 um 23.35 Uhr im Ersten.

Hamburg. Jasna Fritzi Bauer, Jan Böhmermann und Torsten Sträter gehören zu den Gästen in den neuen Folgen der Late-Night-Show „Inas Nacht“, die es nun auch schon 15 Jahre gibt. Zum Auftakt der sechs neuen Folgen des ARD-Kneipen-Talks, die laut NDR bis Anfang September kommen sollen, begrüßt Ina Müller am Donnerstag im Ersten (28.7., 23.35 Uhr - Wiederholung dann am Samstag ab 23.40 Uhr) den Entertainer Olli Schulz, mit dem sie unter anderem über Fastenkuren redet, sowie den Musiker Marius Müller-Westernhagen. Musikgast der Auftaktfolge ist Jochen Distelmeyer.

16 Staffeln, 167 Episoden, 311 prominente Gäste

Wieder mit dabei sind auch die Herren des Shanty-Chors „Tampentrekker“, die vor den Fenstern der Hamburger Kneipe „Zum Schellfischposten“ stehen. Weitere geplante Gäste in den Ausgaben bis 1. September sind dann unter anderem Désirée Nosbusch, Katharina Thalbach, Elena Uhlig, Bill Kaulitz, Uwe Ochsenknecht und Giovanni Zarrella.

16 Staffeln mit 167 Episoden und 311 prominenten Gesprächsgästen gab es laut dem Norddeutschen Rundfunk bislang. Zu den bisherigen Talk-Gästen zählten schon Iris Berben, Katja Riemann, Sarah Connor, Nora Tschirner, Elyas M. Barek, Robert Habeck, Campino, Bjarne Mädel, Helge Schneider, Otto Waalkes und Bastian Pastewka.

Auch Weltstars wie Sting, Liam Gallagher, John Legend, Dua Lipa, Lana Del Rey und Beth Ditto folgten bereits der Einladung in die Sendung. Es musizierten auch deutschsprachige Stars wie Bilderbuch, Wanda Marteria, Johannes Oerding, Tocotronic, Element of Crime, Kraftklub und AnnenMayKantereit in der Kneipe.

