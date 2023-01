50 Cent und Eminem planen Kinohit „8 Mile“ als TV-Serie

Länderspiel in Bremen Länderspiel in Bremen

Am Ende einer ansehnlichen Darbietung hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft den ersten von zwei WM-Tests gegen Island in Bremen mit 30:31 (18:14) verloren. Besonders der zweite Anzug der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason passte dabei schlecht. Am Sonntag heißt der Gegner in Hannover erneut Island.