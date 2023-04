Die deutsche Realityshow „7 vs. Wild“ zählt zu den bekanntesten Youtube-Formaten. Jetzt hat Webvideoproduzent Fritz Meinecke entgegen erster Aussagen eine dritte Staffel angekündigt, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Jetzt doch: „7 vs. Wild“ geht auf Youtube in die dritte Staffel

Entwickelt von Survival-Youtuber Fritz Meinecke, gestreamt auf Youtube und extrem beliebt: Das ist „7 vs. Wild“. Die deutsche Serie hat ein simples Erfolgskonzept: Sieben Teilnehmende stellen sich sieben Tage lang dem Leben in der Wildnis, mitnehmen dürfen sie nur sieben im Vorfeld ausgewählte Gegenstände. Staffel eins und zwei waren bereits extrem erfolgreich – mit durchschnittlich mehr als fünf Millionen Aufrufen pro Folge. Jetzt hat Meinecke eine neue Staffel angekündigt.

Meinecke, der selbst an beiden Staffeln teilnahm, kündigte die Neuigkeiten auf seinem Youtube-Kanal an. Neben der dritten Staffel, die im November und Dezember ausgestrahlt werden soll, erscheinen auf dem neuen offiziellen „7 vs. Wild“-Kanal auch ungeschnittene Folgen aus der vergangenen Staffel.

„7 vs. Wild“: Alles anders in Staffel drei?

Noch im vergangenen Jahr hatte Meinecke gesagt, es werde keine weitere Staffel geben. Woher kommt der Sinneswandel? Das Problem sei die Finanzierung gewesen, inzwischen sei dies jedoch gelöst, sagt der Youtuber. Zwar wird die Survival-Show weiterhin kostenlos auf Youtube verfügbar sein, aber das Konzept habe einige Veränderungen erfahren.

In einem zweiten Video verrät Meinecke am Montag Details: Es wird eine Teamsedition sein, bei der sieben Zweierteams gegeneinander antreten werden. Die Teilnehmenden der einzelnen Teams kennen sich schon und können nicht einzeln aussteigen, ohne das Team insgesamt zu disqualifizieren.

Verdopplung der Teilnehmenden

Mit der Verdopplung der Teilnehmenden wird auch die Dauer verlängert – zwei Wochen bleiben die Kandidaten und Kandidatinnen in der Wildnis, dafür werden aber die täglichen Challenges abgeschafft. Gewinner und Gewinnerinnen sind dann alle, die es 14 Tage in der Natur durchhalten. Apropos Natur: Location wird Kanada oder Alaska sein. Wer mit dabei sein wird, steht allerdings noch nicht fest. Auch Änderungen der Gegenstandsregelung will Meinecke noch verraten.

Dieser Text ist zuerst bei „MADS“ erschienen.