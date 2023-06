Joey Kelly und Andreas Kieling nehmen in neuer „7 vs. Wild“-Staffel teil

Hannover. Der Sänger und Extremsportler Joey Kelly nimmt in diesem Jahr an der Youtube-Realityshow „7 vs. Wild“ teil. Das gab der Erfinder des Formats, Fritz Meinecke, jetzt auf in dem sozialen Netzwerk bekannt. Ebenfalls mit dabei ist der bekannte Tierfilmer Andreas Kieling, der kürzlich einen Bärenangriff überlebte. Beide werden Meinecke zufolge gemeinsam das Profi-Team stellen und sich dafür 14 Tage lang durch die Wildnis Kanadas schlagen.

„Dieses Jahr wollten wir das Thema Profi ein bisschen anders definieren, weil Profi heißt nicht immer gleich Survival-Profi oder Military-Profi, sondern er kann auch im Bereich Natur und Outdoor ganz anders professionell unterwegs sein“, erklärte Meinecke auf Youtube. Auf die beiden neuen Teilnehmer Joey Kelly und Andreas Kieling sei er deshalb „verdammt stolz“. Damit habe er das „erfahrenste Team, was es jemals bei ‚7 vs. Wild‘ gab“, erklärte er weiter.

Erfahrene Outdoor-Experten

Joey Kelly ist nach seiner Gesangskarriere bei der „Kelly Familiy“ vor allem als Extremsportler und durch diverse TV-Formate bekannt geworden. So nahm er nicht nur an der Wok-WM von Stefan Raab teil, sondern durchquerte unter anderem auch das US-amerikanische Death Valley zu Fuß. Der Tierfilmer Andreas Kieling überlebte derweil vor einigen Monaten einen Bärenangriff. Der 63-Jährige ist bekannt für spektakuläre Tieraufnahmen aus der ganzen Welt.

Die beiden Abenteurer äußerten sich in einer Videobotschaft zu ihrer kommenden Teilnahme bei „7 vs. Wild“. Es sei eine „große Ehre“. „Meine Tochter ist 16 Jahre jung, hat mit Survival nichts zu tun, aber sie sagte, das ist geil, was da abgeht. Wir freuen uns“, sagte Kelly. Kieling kündigte an: „Wir wollen es den Youtubern jetzt mal richtig zeigen, wo der Hammer hängt.“ Er und Kelly hätten „Lust“, sagte er. „Vielleicht läuft es gut. Wir machen bestimmt nicht schlapp.“

In dem Format „7 vs. Wild“ werden die Kandidaten in der Wildnis ausgesetzt – in der dritten Staffel soll es nach Kanada gehen. Dort müssen sich die Teilnehmenden auf sich selbst gestellt zurechtfinden – mit nur sieben im Vorfeld ausgewählten Gegenständen. Dabei filmen sich die Kandidaten selbst, wie sie etwa Nahrung suchen oder eine Unterkunft bauen. Wer am längsten in der Natur durchhält, gewinnt. Eine Besonderheit hat die diesjährige Staffel: Die Kandidaten treten in sieben Zweierteams gegeneinanader an.

RND/ag