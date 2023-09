„7 vs. Wild“, Staffel drei: Wann kommt die erste Folge, wer ist dabei?

Ein weiteres Mal wagen sich über ein Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Fritz Meineckes Survival-Format „7 vs. Wild“ in die Wildnis. Statt der bisherigen jeweils sieben Tage aus Staffel eins und zwei müssen die Kandidatinnen und Kandidaten in Kanada sogar ganze 14 Tage überleben – ob sie es geschafft haben und wer von ihnen womöglich frühzeitig aufgeben musste, erfahren Outdoor-Fans noch in diesem Jahr in der neuen Season. Wann die Folgen auf Youtube und Amazon Freevee erscheinen und wer an der Show teilnimmt, erfahren Sie hier.

„7 vs. Wild“-Start: Wann beginnt Staffel drei?

Die neue Staffel von „7 vs. Wild“ wurde bereits vollständig abgedreht, alle Kandidatinnen und Kandidaten sind mittlerweile wieder daheim angekommen und die Postproduktion ist in vollem Gange.

Zwar gibt es noch kein offizielles Startdatum für Staffel drei, jedoch ist davon auszugehen, dass die Ausstrahlung ähnlich wie in den vorherigen Staffeln ablaufen dürfte. Demnach könnten die Folgen im November anlaufen und bis in den Dezember reichen.

„7 vs. Wild“-Ausstrahlung: Wo läuft die Survival-Show?

Bisher war „7 vs. Wild“ ein reines Youtube-Projekt, ab Staffel drei wird die Show aber auch auf der Plattform Amazon Freevee verfügbar sein. Bekannt ist bisher, dass die neuen Folgen zumindest zeitweise exklusiv bei Amazon laufen werden – wer also möglichst früh dabei sein will, braucht ein Amazon-Konto. Auf Youtube werden die Folgen ebenfalls zu sehen sein, allerdings erst später.

Amazon Freevee veröffentlicht ab Start der dritten Staffel je zwei Folgen pro Woche, die dienstags und freitags erscheinen sollen. Auch die beiden vorherigen „7 vs. Wild“-Staffeln sollen ab diesem Zeitpunkt über Freevee abrufbar sein.

„7 vs. Wild“: Wo spielt die dritte Staffel?

In den vergangenen Staffeln waren Fritz Meinecke und Co. bereits in Schweden und Panama unterwegs, dieses Mal geht es nach Nordamerika – in den Westen Kanadas. In British Columbia werden die Zweierteams dieses Mal ums Überleben kämpfen, genauer gesagt sollen die Dreharbeiten auf den nordwestlich vor Vancouver gelegenen Inseln Hope Island und Nigel Island stattgefunden haben.

Ganz typisch für die dortige Flora und Fauna sind beispielsweise Grizzlys, Pumas und Elche, auch giftige Sträucher und Beeren hat die Vegetation zu bieten. Gefahren gibt es für die Kandidatinnen und Kandidaten also auch in diesem Jahr mehr als genug.

„7 vs. Wild“-Regeln: Das gilt für Gegenstände und Kleidung in Staffel drei

Für Staffel drei hat sich das Organisationsteam ein völlig neues Regelwerk ausgedacht. Statt der bisherigen sieben Gegenstände oder der Mitnahmeregeln nach Fähigkeiten aus Staffel zwei läuft es dieses Mal folgendermaßen ab: Jedes Team erhält eine leere Ein-Liter-Plastikflasche. In diese Flasche dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so viele Gegenstände packen, wie hineinpassen. Angelschnur, Feuerstahl oder ein kleines Messer könnten also noch passen, bei größeren Gegenständen wird es bereits schwierig.

Wichtig: Die Flasche muss abschließend geschlossen und darf nicht verformt werden. Nicht erlaubt sind Multimediageräte. Ansonsten erhalten alle Teilnehmenden einen identischen Schlafsack.

Bei der Kleidung bleibt es ähnlich wie in Staffel eins, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen mitnehmen/tragen:

ein Paar Socken

ein Paar Schuhe

eine Unterhose

ein BH (ohne Bügel)

eine Hose

ein T-Shirt

ein Gürtel

eine wärmende Jacke

eine Regenjacke

ein Paar Handschuhe

eine Kopfbedeckung

ein Schlauchschal

„7 vs. Wild“-Teilnehmende: Wer ist dieses Mal dabei?

In Staffel drei wird es abermals eine bunte Mischung aus Kandidatinnen und Kandidaten geben, darunter bekannte Outdoor- und Survival-Größen von Youtube, aber auch erfolgreiche Twitch-Streamer und sogar die eine oder andere TV-Größe. Mit dabei sind ebenfalls zwei Wildcard-Gewinner. Dieses Mal müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht allein durch die Wildnis schlagen, sondern sind in Zweierteams unterwegs.

Fritz Meinecke und „Survival Mattin“

„Naturensöhne“ Andy und Gerrit

„Papaplatte“ und „Reeze“

„Trymacs“ und „Rumathra“

Jens „Knossi“ Knossala und Sascha Huber

Joey Kelly und Jan Lange

Hannah Assil und „Affe auf Bike“

Skandal bei „7 vs. Wild“: Andreas Kieling und „Affe auf Bike“ – was ist passiert?

Eines der Teams von „7 vs. Wild“ Staffel drei sollte ursprünglich aus Joey Kelly und dem Tierfilmer Andreas Kieling bestehen. Noch kurz vor dem eigentlichen Start der Show wurde Kieling allerdings aufgrund eines Vorfalls ausgeschlossen. Das Organisationsteam verkündete über Instagram: „Es handelte sich um eine Grenzüberschreitung, die wir nicht tolerieren konnten und wollten.“ Kieling wurde daraufhin durch Jan Lange, einen Parcours-Sportler, ersetzt.

Mittlerweile sind Einzelhalten zu dem Vorfall bekannt geworden. So soll sich eine „sehr unangenehme Grenzüberschreitung“ zwischen der Reise-Influencerin Ann-Kathrin Bendixen („Affe auf Bike“) und Kieling ereignet haben. Weiter erklärt sie auf Instagram: „Andreas hat sich anschließend für den Vorfall bei mir entschuldigt. Damit ist das Thema für mich aktuell abgehakt.“

Kieling selbst hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert, allerdings wurde in den darauffolgenden Tagen ein umfangreiches Statementvideo von Fritz Meinecke veröffentlicht.

