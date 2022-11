﻿80. Geburtstag von Ulrich Wickert: „Ich hatte einen Spion im Büro von Hans-Dietrich Genscher“

Seine Stimme klingt immer noch vertraut. Von 1991 bis 2006 moderierte Ulrich Wickert die „Tagesthemen“. Im Interview blickt der Journalist auf sein berufliches Leben zurück, spricht übers Krimischreiben und verrät, was er über seinen nahenden 80. Geburtstag denkt. Nur über ein Thema will er nicht sprechen.

Herr Wickert, Sie waren kürzlich anlässlich des neuen Moderationsrekords von Caren Miosga noch einmal in den „Tagesthemen“ zu sehen. War es eine schöne Rückkehr?

Ach, das war wie nach Hause zu kommen. Aber das ist ja auch kein Wunder, wenn sie 15 Jahre lang dort mit Menschen zusammengearbeitet und ein Team gebildet haben. Ich habe viele Leute dort getroffen, die ich noch eingestellt habe. Es war ein lustiger und fröhlicher Besuch.

Es fiel in der Sendung auch Ihr berühmter Schlusssatz: „Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht“. Aber davor sagten Sie: „Und nun zum allerletzten Mal“. War es wirklich das allerletzte Mal?

Ich gehöre zu den Leuten, die den Titel des berühmten James-Bond-Films genau kennen: „Sag niemals nie“.

Vermissen Sie die Arbeit bei den „Tagesthemen“ und die Popularität, die damit verbunden ist?

Nein, die Popularität vermisse ich nicht. Ich muss auch so immer noch genügend Selfies mit anderen Menschen machen. Und die Arbeit dort fehlt mir auch nicht. Ich habe die „Tagesthemen“ bis zum letzten Tag sehr gern moderiert. Jeden Tag habe ich es als spannende Arbeit erlebt.

„Als Korrespondent hatte ich meine schönste Zeit“

Davor waren Sie Korrespondent in Washington, New York und Paris. War Ihnen diese Arbeit genauso lieb?

Ich würde sogar sagen, das war die schönste Zeit.

Warum?

Weil ich mein Leben sehr stark selbst bestimmen konnte. Natürlich gab es Absprachebedarf und Aufträge der Redaktion. Aber ich war auch sehr frei in der Auswahl meiner Themen. Ich habe zum Beispiel einen einstündigen Gesprächsfilm mit dem Dramatiker Eugène Ionesco gedreht, weil ich ihn kennengelernt hatte und weil ich es spannend fand. Oder ich haben einen halbstündigen Film über den Komponisten Robert Ashley gedreht. Ich konnte mir also auch Beiträge überlegen, die mich selbst bereichert haben.

Kommen wir von der Vergangenheit in die Gegenwart: Vielerorts, auch in den Medien, wird zurzeit heiß diskutiert, ob und wie gegendert werden soll. Wie stehen Sie dazu?

Darf ich jetzt, auch wenn man das leider beim Lesen nicht hören kann, tief seufzen? Ich verstehe einerseits, dass natürlich Frauen genauso wahrgenommen werden wollen wie Männer. Das ist gut, das ist richtig. Ich halte es aber für falsch, dass man daraus eine Ideologie ableitet - wie im Übrigen auch viele Frauen. Ich finde es sehr wichtig, dass sich die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Sprache niederschlägt. Aber bitte nicht mit Gendern, das zerstört die Sprache. Da müssen Alternativen gefunden werden.

Sie haben immer viel über Sprache nachgedacht. So haben Sie versucht, in Ihren Sendungen möglichst keine Fremdwörter zu gebrauchen. Warum?

Als ich noch die Sendung „Monitor“ moderierte, schrieb mir mal eine Zuschauerin, wir hätten in der jüngsten Sendung 76 Fremdwörter benutzt – ob wir denn meinten, dass die jeder versteht. Darüber habe ich nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass das deutsche Wort fast immer stärker ist als eine entlehnte Entsprechung.

Nennen Sie ein Beispiel?

Ich habe immer „Judenvernichtung“ statt „Holocaust“ gesagt. „Judenvernichtung“ ist ein schreckliches Wort, aber es bezeichnet ja auch ein schreckliches Geschehen, und das muss auch so benannt werden. Ich habe auch nie von „Sanktionen“ gesprochen, sondern von „Strafmaßnahmen“. Das sind nur zwei Beispiele.

Zur besseren Verständlichkeit verzichtete Ulrich Wickert auf Fremdwörter

Haben Sie dies aus ideologischen Gründen getan oder der besseren Verständlichkeit wegen?

Ich habe auf Fremdwörter verzichtet, weil meine Sendungen und Moderationen dann verständlicher waren. Um Gottes Willen keine Ideologie in der Sprache!

Sie haben über Jahrzehnte als politischer Journalist gearbeitet. Blicken wir also nach Berlin: Die Ampel-Koalition regiert seit fast genau einem Jahr dieses Land. Macht sie ihre Sache gut?

Es gibt vieles, was ich an der Ampel kritisieren könnte. Aber ich finde, wir haben eine hervorragende Außenministerin. Annalena Baerbock füllt ihr Amt in dieser schwierigen Zeit besser aus als viele ihrer Vorgänger. Wir haben zudem einen sehr guten Wirtschaftsminister, der oft zu Unrecht kritisiert wird.

Was schätzen Sie an ihm?

Robert Habeck geht es nicht um Ideologie, ihm geht es darum, die Probleme zu beseitigen. Mit einer solchen Wirtschafts- und Energiekrise, wie wir sie zurzeit erleben, kann man nicht von heute auf morgen fertig werden, dazu müsste man Zauberer sein. Aber ich sehe es positiv, dass er und sein Ministerium in dieser Krise pragmatisch handeln und beispielsweise sagen: Wir müssen jetzt nach Katar fahren, um über Gaslieferungen zu verhandeln, es bleibt mir nichts anderes übrig. Eine Leistung war es auch, die Grünen dazu zu bringen, der Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken zuzustimmen. Das wäre doch noch vor Kurzem undenkbar gewesen. Aber Habeck schafft es.

Wie beurteilen Sie die Arbeit des Bundeskanzlers?

Wenn es um mein Lieblingsthema, das deutsch-französische Verhältnis, geht, handelt Olaf Scholz nicht so, wie ich es gern hätte. Wenn ich danach gehe, wie er die gegenwärtigen Krisen annimmt, finde ich vieles sehr mutig. Angefangen mit der Zeitenwende-Rede, in deren Folge er gesagt hat: Wir müssen Deutschland aufrüsten und 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr investieren. Und das in einer Partei wie der SPD mit ihrem besonderen Verhältnis zum Krieg und zum Pazifismus. Ich finde das mutig, und Mut findet man ja nicht so häufig in der deutschen Politik.

Einen anderen Bundeskanzler kennen Sie gut: Gerhard Schröder. Er hat Sie unter anderem mal zu einem gemeinsamen Essen mit Bill Clinton eingeladen. Wie beurteilen Sie sein Verhalten im Ukraine-Krieg?

So, jetzt nehme ich die Trumpfkarte und sage: Lassen Sie uns darüber nicht mehr sprechen. Das können Sie genau so drucken, das sagt dann ja genug.

„Herr Wickert, trinken wir noch ein Bier zusammen?“

Sie saßen nicht nur mit Schröder und Clinton an einem Tisch, sondern waren auch bei einem Treffen des deutschen Außenministers Hans-Dietrich Genscher und seines französischen Amtskollegen Roland Dumas dabei, als es 1990 um die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze ging. Wie kamen Sie dorthin?

Ich hatte ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu beiden. Als Journalist finde ich es wichtig, dass man Informationen bekommt, die noch nicht in der Zeitung gestanden haben. Ich hatte bei Genscher im Büro einen Spion, und ich hatte bei Dumas, der vor Kurzem 100 Jahre alt geworden ist, ebenfalls einen Spion im Büro. Als Genscher am 16. Juli 1990 von dem berühmten Gespräch mit Kohl und Gorbatschow aus dem Kaukasus zurückkehrte, ist er direkt nach Paris weitergeflogen. Dort sollten am nächsten Tag Zwei-plus-Vier-Gespräche stattfinden.

Und dann?

Mein Spion aus dem Büro Genscher steckte mir also, dass der Außenminister am Abend gegen Mitternacht im Hotel Bristol ankommt. Um Mitternacht saß ich deshalb im Hotel Bristol. Genscher betrat das Hotel, sah mich und rief: „Herr Wickert, trinken wir noch ein Bier zusammen?“ Und dann erzählte er mir Details aus den Gesprächen im Kaukasus.

Historisches Gespräch: Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (r.) mit dem damaligen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow (l.) und dessen Frau Raissa während eines Arbeitsbesuch bei einem Spaziergang. © Quelle: Tass/epa/dpa

Bei diesem Treffen von Gorbatschow, Kohl und Genscher wurde die deutsche Einheit entscheidend vorangebracht. Was berichtete Genscher?

Zum Beispiel, dass Raissa Gorbatschow ihn beim Spaziergang an der Jacke gezupft und gefragt habe: „Haltet Ihr mit euren Versprechen Wort? Denn wenn nicht, sitzen hier drei Tage später die Generäle auf dem Stuhl meines Mannes.“ Hochinteressante Details waren das damals. Um die Oder-Neiße-Grenze, nach der Sie eben fragten, ging es bei einer anderen Gelegenheit zur Zeit der Zwei-plus-Vier-Gespräche: An jenem Abend war ich mit meinem Kameramann bei einem intimen Treffen von Dumas und Genscher im Quai d‘Orsay, dem französischen Außenministerium. Und nachdem wir gedreht hatten, sagte Genscher, ich solle mich doch hinzusetzen. Der Kameramann verließ dann den Raum, und es war natürlich spannend, was die beiden besprachen.

Nämlich?

Ich werde aus diesem Gespräch nie etwas zitieren. Nur so viel: Ich habe damals mitbekommen, dass der deutsche Außenminister Genscher dem französischen Außenminister Dumas erklärt hat, was dieser dem Staatspräsidenten Frankreichs François Mitterand sagen möge, damit dieser wiederum Druck auf Kohl ausüben könne, dass der Bundeskanzler der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze zustimmen soll. Ein Spiel über Bande.

Also hat sich Genscher in diesem Gespräch gegen Kohl gestellt?

Ja! Das war so.

Sie haben auch die Angriffe auf die USA vom 11. September 2001 journalistisch begleitet und stundenlang live die „Tagesthemen“ moderiert. War dies Ihre schwierigste berufliche Aufgabe?

Es war die schrecklichste. Zum einen: Ich sah damals die Bilder im selben Moment zum ersten Mal wie die Zuschauer. Ich bin absolut dagegen, solche Ereignisse wie etwa Geiselnahmen oder Terroranschläge live zu senden. Es muss immer zwischen dem Bild und den Zuschauern jemand sein, der das Bild kontrollieren und einordnen kann. Das war aber am 11. September 2001 nicht möglich. Ein Beispiel: Ich sehe – die Türme des World Trade Centers sind noch nicht eingestürzt –, wie Menschen aus dem 100. Stock der Hochhäuser springen. Jeder, der das sah, wusste, was passiert, wenn sie unten ankommen. Diese Menschen flohen vor dem Verbrennen in einen anderen Tod. Mir stellte sich zum einen die Frage: Soll ich das ansprechen? Und dazu kam die Angst, dass irgendwann Bilder von den Menschen gezeigt würden, die unten aufgeschlagen sind.

„Als Moderator darf ich keinerlei Emotionen zeigen“

Wie haben Sie sich entschieden?

Ich habe es dann angesprochen. In seiner Biografie hat Gerhard Schröder, der ja damals Kanzler war, geschrieben: Als er diese Bilder gesehen hat, habe er angefangen zu weinen. Als Moderator hingegen darf ich in einer solchen Situation keinerlei Emotionen zeigen. Denn wenn ich Gefühle zeige, verdopple ich die Emotionen des Zuschauers. Das war das eine, was es mir schwer machte.

Was noch?

Solche ungewissen Ereignisse, die auch noch live übertragen werden, bringen es zumeist mit sich, dass die Nachrichtenlage nicht einfach zu bewerten ist. Ein Beispiel: Nach den Anschlägen in New York und Washington mussten alle Flugzeuge den Luftraum über den USA verlassen und landen. Jetzt bekomme ich die Meldung, zwei Flugzeuge befinden sich immer noch in der Luft. Sind die noch in den Händen von Terroristen oder nicht? Das ist ja die Frage, die man sich dann stellt.

Wie haben Sie reagiert?

Ich hatte eine Erfahrung aus der Zeit des Gorbatschow-Putsches 1991 im Hinterkopf, als ich in einer Livesendung auf eine falsche Agenturmeldung hereingefallen war und sie vorgelesen hatte. Ich dachte mir also: Geh vorsichtig mit der Meldung um! Daher sagte ich in der Moderation nicht: „Es fehlen noch zwei Flugzeuge.“ Sondern ich sagte sinngemäß: „CNN meldet, dass zwei Flugzeuge im Luftraum der USA noch nicht gelandet sind. Was das bedeutet, weiß ich nicht.“ Letztlich stellte sich eine halbe Stunde später heraus, dass die Flugzeuge mittlerweile gelandet waren und keine Gefahr von ihnen ausging.

Sie werden in wenigen Tagen 80 Jahre alt. Ist das eine Zahl, bei der Sie innehalten und…

Warum? Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, dass Dumas mittlerweile 100 Jahre alt ist. Warum sollte ich bei 80 innehalten?

… und zurückblicken, wollte ich noch fragen.

Nein. Ich schaue nach vorne. Zurückblicken ist schön, aber nach vorne zu schauen ist spannend.

Ist ein Grund für diese Einstellung, dass Sie kleine Kinder haben?

Ja, vielleicht auch. Aber ich habe immer nach vorne geschaut. Sehen Sie, ich habe gerade meinen siebten Krimi geschrieben, der vor Kurzem erschienen ist. Und ich arbeite schon wieder an neuen Dingen. Ich muss mindestens 110 Jahre alt werden, um all die Dinge zu erledigen, die ich noch im Kopf habe.

Wie werden Sie Ihren 80. Geburtstag feiern?

En famille.

Fernsehgeschichte: Ulrich Wickert im März 1993. © Quelle: imago/teutopress

Sie sagten es eben, Sie haben Ihre Liebe zu Frankreich zum siebten Mal in die Form eines Kriminalromans gegossen. Ihre Krimis um den Untersuchungsrichter Jacques Ricou spielen in Frankreich und haben stets einen politischen und gesellschaftlichen Hintergrund. Was schätzen Sie an dieser Form der Erzählung?

Schon bevor ich Journalist geworden bin, wollte ich Krimis schreiben. Ich war als Student in den USA und habe dort Krimiautoren wie Dashiell Hammett und Raymond Chandler entdeckt. Chandler, ein wahrer Literat, hat mit Philip Marlowe eine Hauptfigur erfunden, die ich sehr mag. Also wollte ich auch Krimiautor werden, merkte aber, das ist gar nicht so einfach. So blieb es über viele Jahre ein Traum.

In seinen Krimis schreibt Wickert über die französische Gesellschaft

Den Sie dann aber lange Zeit später doch noch verwirklicht haben.

Man muss Träume haben, manchmal führen sie ja zum Handeln. Ich habe heute immer noch Träume, es gibt auch welche, die ich nicht verwirklichen kann. Letztlich habe ich mir gedacht: Bleib dabei, dass du politischer Journalist bist und nimm Ereignisse aus der französischen Wirklichkeit mit in deine Krimis auf. Dann begann ich zu schreiben – und hatte das Glück, dass der erste Band mit Jacques Ricou sofort ein Bestseller wurde.

Haben Sie Freude daran, in Ihren Krimis zu töten?

Das gehört dazu. Das ist Handwerk. Ich würde das nicht überbewerten. Allerdings müssen in meinem neuen Krimi viele Menschen sterben. Zudem sind viele Dinge, über die ich schreibe, der Wirklichkeit entlehnt. Auf der ersten Seite zum Beispiel wird jemand umgebracht, das ist genauso passiert.

Sie haben einmal für einen heute berühmten ARD-Fernsehbeitrag die Place de la Concorde überquert, ohne nach den anbrausenden Autos zu sehen. Jetzt haben wir ein ganzes Interview geführt, ohne dass ich Sie nach dieser Szene gefragt habe. Können Sie damit leben?

Das Furchtbare ist, dass dieser banale Bericht das Einzige sein wird, was von meinem journalistischen Lebenswerk in Erinnerung bleibt.

Ach was, Herr Wickert.

Es war so: Immer wenn ich in meiner Zeit als Korrespondent in Paris zu Fuß ins Büro ging, überquerte ich dort, wo der Obelisk steht, die Place de la Concorde hin zu den Champs-Élysées. Aber ich verrate Ihnen etwas: Ich wusste, dass sich ein paar 100 Meter weiter oben eine Ampel befindet. Und wenn die Rot anzeigte, mussten dort natürlich alle Autos halten. Also: Ich gehe los über den Platz. Dann wird die Ampel grün, ich gehe immer noch. All die Autofahrer, die jetzt kommen, sehen ja: Da hinten läuft ein Verrückter, um den müssen wir herumfahren. Das haben sie auch getan. Insofern lag gar keine Gefährdung vor. Ich hatte nur Angst, dass ein deutscher Autofahrer dabei ist, der sagt: Ich habe Vorfahrt! (lacht)

Journalist, Autor, Schriftsteller

Die ersten Jahre seines Lebens verbrachte Ulrich Wickert in Japan. Weil sein Vater als Rundfunkattaché in Tokio arbeitete, wurde Wickert 1942 in Tokio geboren. Ab 1947 wuchs Wickert dann in Heidelberg auf. Nach seinem Jura-Studium begann er 1968, journalistisch zu arbeiten. 1969 war die Sendung „Monitor“ die erste Station des politischen Journalisten.

Es folgten Jahre als Korrespondent der ARD in Washington, D. C., New York und Paris. Als der „Tagesthemen“-Moderator Hanns Joachim Friedrichs 1991 in den Ruhestand ging, folgte ihm Wickert auf dessen Wunsch hin auf dem Posten des „Ersten Moderators“ nach. Bis zum 31. August 2006 war er zunächst gemeinsam mit Sabine Christiansen, dann mit Gabi Bauer und schließlich mit Anne Will das Gesicht der spätabendlichen Nachrichtensendung. Sein Nachfolger wurde Tom Buhrow. Als Caren Miosga am 20. September 2022 Wickert als dienstälteste „Tagesthemen“-Sprecherin ablöste, verlas der 79-Jährige die entsprechende Nachricht und war so noch einmal in der Sendung zu sehen.

Wickert, der am 2. Dezember seinen 80. Geburtstag feiert, schreibt neben Sachbüchern („Der Ehrliche ist der Dumme“, „Mein Paris“) auch Kriminalromane. Im kürzlich erschienenen siebten Band seiner Krimireihe – „Der Schatten von Paris (Piper, 320 Seiten, 22 Euro) – ermittelt wieder Untersuchungsrichter Jacques Ricou. Wickert ist in dritter Ehe mit der Managerin Julia Jäkel verheiratet.