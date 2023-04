Elon Musk will russische Propaganda auf Twitter nicht löschen

Elon Musk will „absolute“ Meinungsfreiheit auf der Kurznachrichtenplattform Twitter. Den Aufruf des russischen Ex-Präsidenten Medwedew zum Völkermord in der Ukraine will der Twitter-Chef daher nicht löschen. Stattdessen werden immer mehr westliche Medien eingeschränkt.

Twitter-Chef Elon Musk will als selbst ernannter „Absolutist der Redefreiheit“ keine Propagandabeiträge des ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew löschen. „Alle Nachrichten sind zu einem gewissen Grad Propaganda“, erklärte Musk am Sonntag auf Twitter. Damit spielte er auf einen umstrittenen Beitrag von Medwedew an, in dem dieser zum Genozid in der Ukraine aufruft. „Lasst die Leute selbst entscheiden“, so der Tesla-Gründer weiter.

Der ehemalige russische Präsident erklärte am Samstag in einem Twitter-Beitrag, warum die Ukraine von der Weltkarte gefegt werden solle. Unter dem Titel „Warum wird die Ukraine verschwinden?“ schrieb Medwedew, dass wirklich „niemand auf diesem Planeten“ das Land brauche – weder Europa noch die USA oder Russland und die Ukrainer selbst. In dem Beitrag bezeichnet der Russe die ukrainische Führung immer wieder als „Nazi-Regime“. Mit ebendieser Propaganda hat auch Kremlchef Wladimir Putin seinen Angriff auf die Ukraine gerechtfertigt.

Musk will Medwedews Aufruf zum ukrainischen Völkermord nicht löschen. „Mir wurde gesagt, dass Putin mich einen Kriegsverbrecher genannt hat, weil ich der Ukraine geholfen habe“, schrieb der Twitter-Chef am Sonntag, „also ist er nicht gerade mein bester Freund.“ Die Menschen sollen für sich entscheiden, ob es sich bei Medwedews Beitrag um Propaganda handle.

Musk soll Einschränkungen für russische Staatsmedien gelockert haben

Der Twitter-Chef setzt mit seiner Entscheidung seinen Kurs fort, mehr Meinungsfreiheit auf der Kurznachrichtenplattform ermöglichen zu wollen. Damit untergräbt Musk auch die Maßnahmen des früheren Twitter-Managements, die zu Beginn des Krieges in der Ukraine eingeführt worden sind.

Im Februar 2022 kündigte der Kurznachrichtendienst an, Beiträge mit einer entsprechenden Kennzeichnung zu versehen, wenn diese Links zu staatsnahen russischen Medien-Websites teilen. Gleichzeitig sollte die Verbreitung dieser Inhalte grundsätzlich verringert werden, indem sie aus den Empfehlungen entfernt werden. Medienberichten zufolge hat Twitter nun all diese Einschränkungen rückgängig gemacht: Laut „Social Media Today“ hätten Forscher festgestellt, dass die zuvor implementierten Kontrollen für russische und chinesische Nachrichten verschwunden sind.

Musk kennzeichnet mehrere Sender als „staatlich geförderte Medien“

Eigenen Angaben zufolge sehe Twitter noch immer „im Falle staatsnaher Mediengesellschaften davon ab, Tweets zu empfehlen oder zu verstärken“. Neben den staatlichen Nachrichtenagenturen Xinhua aus China oder Tass aus Russland fallen allerdings auch unabhängige Medien unter die Beschränkungen: In der vergangenen Woche wurden auch die amerikanischen Sender PBS und NPR sowie die britische BBC als „staatlich gefördertes Medium“ gekennzeichnet. Alle drei Sender sind unabhängig und werden größtenteils über Spenden oder öffentliche Gelder finanziert. PBS und NPR erhalten auch indirekte finanzielle Zuwendungen der US-Regierung in Washington.

„Ich glaube nicht, dass die BBC so voreingenommen ist wie einige andere staatlich finanzierte Medien, aber es ist dumm von der BBC, keinen Einfluss zu behaupten“, schrieb Musk am Sonntag nach heftiger Kritik der BBC, „geringer staatlicher Einfluss wäre in ihrem Fall richtig“. Musk, der als selbst ernannter „Absolutist der Redefreiheit“ bekannt ist, hatte zuvor mehrfach bekräftigt, er sei grundsätzlich „gegen Zensur, die weit über das Gesetz hinausgeht“.

Musk dient als Twitter-Besitzer mit mehr als 130 Millionen Followern aktuell als Verstärker rechter politischer Ansichten. Medien warf er jüngst unter anderem vor, sie seien „rassistisch“ gegenüber Weißen. Im Fall der „New York Times“ behauptete er, ihre „Propaganda“ sei nicht einmal interessant und nannte den Inhalt des Twitter-Profils der Zeitung „Durchfall“. Dem Account der „New York Times“ wurde zudem die Verifizierung entzogen. Der Techmilliardär und Chef des Elektroautobauers Tesla sieht sich schon seit Langem von US-Medien unfair behandelt.

