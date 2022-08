Mainz. Seit 1967 unterstützt die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ die Verbrechensbekämpfung, indem sie reale Straftaten präsentiert und dabei auf die Mithilfe der Öffentlichkeit setzt. In der Hoffnung sachdienliche Hinweise zu erhalten, werden den Zuschauern in jeder Folge „Aktenzeichen XY... ungelöst“ ungeklärte Kriminalfälle vorgestellt. In unregelmäßig erscheinenden Sondersendungen „Aktenzeichen XY... gelöst“ und „Aktenzeichen XY... Vermisst“ werden aufgeklärte Fälle beziehungsweise Vermisstenfälle präsentiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Aktenzeichen XY... ungelöst“: Um diese Fälle geht es am 24. August

Jedes Verbrechen wird von den zuständigen Behörden detailliert vorgestellt und in nachgestellten Szenen rekonstruiert. Pro Sendung werden drei bis sechs (un)gelöste Kriminalfälle in kurzen Filmen von rund zehn Minuten Länge präsentiert.

In der nächsten Ausgabe von „Aktenzeichen XY“ werden folgende Fälle vorgestellt:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Quecksilber vergiftet: Ein Fremder injiziert einem Familienvater mit einer Spritze eine hochgiftige Flüssigkeit in den Po. Zehn Monate später stirbt er qualvoll. Was war das Motiv?

Mutter und Sohn überfallen: Als eine 82-jährige Frau die Tür öffnet, stürmen zwei maskierte Männer herein. Der Sohn ist ebenfalls im Haus, bekommt von dem Überfall nichts mit. Bis es auch für ihn zu spät ist.

Brutale Raubserie: Zwei Täter dringen in das Haus eines Ehepaars ein und schlagen mit einem Ast brutal auf eines der Opfer ein. Die Tat gehört vermutlich zu einer ganzen Serie von Überfällen in Norddeutschland.

Überfall zu Coronazeiten: Corona hat Deutschland fest im Griff – es gelten Kontaktbeschränkungen. Trotzdem öffnet eine Goldschmiedin ihr Geschäft. Eines Tages betreten dunkle Gestalten den Landen.

Der XY-Preis 2022: Ein junges Paar wird Zeuge eines Handtaschenraubes und nimmt die Verfolgung des Täters auf. Das entschlossene Handeln hat ihnen nun eine Nominierung für den XY-Preis 2022 beschert.

„Aktenzeichen XY... ungelöst“: Ausstrahlung im TV und Stream

Die neueste Folge von „Aktenzeichen XY“ wird in der Regel an einem Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Online ist die Sendung auch im ZDF-Stream live zu verfolgen. Anschließend ist die neueste Ausgabe eine Woche lang in der ZDF-Mediathek abrufbar.

„Aktenzeichen XY... ungelöst“: Wann gibt es eine neue Folge?

„Aktenzeichen XY... ungelöst“ läuft in der Regel zwölfmal im Jahr im Programm des ZDF. Pro Monat gibt es eine neue Folge, in der mehrere Fälle behandelt werden. Das Datum des Sendetermins ist dabei variabel, meist fällt der Sendetermin auf einen Mittwoch zur Monatsmitte. Sendebeginn ist für gewöhnlich um 20.15 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Sonderausgaben „Aktenzeichen XY... gelöst“ laufen in unregelmäßigen Abständen.

Mehr zum Thema Sendungen zur Primetime Was läuft heute Abend im TV?

„Aktenzeichen XY… ungelöst“: Wie können Zuschauer Hinweise geben?

Zuschauer von „Aktenzeichen XY“ können Hinweise per E-Mail oder Telefon mitteilen. Die Hotline zu den Kommissaren, die an den Sendungen teilnehmen, ist am jeweiligen Sendetag zwischen 20.15 Uhr und 01.30 Uhr freigeschaltet. Eine Meldung direkt bei der zuständigen Polizeidienststelle ist ebenfalls über Anrufe möglich. Die jeweiligen Telefonnummern werden während der Sendung am Ende eines Beitrags eingeblendet.

E-Mail-Adresse für Hinweise: xy@zdf.de

Studio-Telefon für Hinweise: 089/950195 (Am Sendetag von 20.15 Uhr – 01.30 Uhr erreichbar)

„Aktenzeichen XY... ungelöst“: Wie viele Verbrechen wurden durch die Sendung aufgeklärt?

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Sendung im Oktober 2017 wurde Bilanz gezogen. In den über 500 Folgen seit 1967 hat „Aktenzeichen XY“ 4586 Fälle behandelt. 1853 davon konnten aufgeklärt werden, was einer Erfolgsquote von 40,4 % entspricht. Insgesamt wurden 2319 Täter festgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer wieder konnten auch besonders brisante oder lang vergangene Verbrechen überraschend aufgeklärt werden. Unter anderem wurden die Umstände von Überfällen, Kindesmisshandlungen und Morden mit Hilfe der Zuschauer der Sendung aufgedeckt.

Prominente Kriminalfälle der jüngeren Vergangenheit, die in der Sendung thematisiert wurden, waren unter anderen der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der Juwelendieb im Grünen Gewölbe in Dresden und der Mord an der Bankiersfrau Maria Bögerl.

„Aktenzeichen XY... ungelöst“: Moderatoren der Sendung

Am 20. Oktober 1967 erfolgte die Erstausstrahlung von „Aktenzeichen XY“ im ZDF. Moderator der ersten Stunde war Eduard Zimmermann. Er moderierte insgesamt 300 Folgen der Sendung, ab 1987 mit Unterstützung seiner inzwischen verstorbenen Tochter Sabine Zimmermann.

Eduard Zimmermann hörte nach der 300. Folge auf und gab die Moderation an Butz Peters ab, der „Aktenzeichen XY“ mit Sabine Zimmermann bis Ende 2001 weiterführte. Dann folgte der ehemalige Eiskunstläufer Rudi Cerne in die Fußstapfen. Cerne moderiert die Sendung bis heute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/pf/ mit ZDF