Almuth Schult zur WM: Katarern zeigen, wie Frauen über Männer urteilen

Kiel will mit neuen Liegeplatzgebühren Großsegler an den Tiessenkai zurückholen

Die Stadt Kiel lenkt im Streit um die Liegeplatzgebühren für Großsegler am Tiessenkai ein. Eine Neufassung der Satzung soll in der Ratsversammlung am 17. November 2023 verabschiedet werden. Sie soll die Kaikante in Holtenau wieder attraktiv für Traditionssegler machen.