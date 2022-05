Der Streaminganbieter Amazon Prime Video geht nahezu täglich mit neuen Serienformaten, Staffeln und Filmen an den Start. Diese Titel kommen als Nächstes neu hinzu.

Zeit für einen entspannten Filmabend oder Lust auf den nächsten ausgiebigen Serienmarathon? Wir verraten Ihnen, welche neuen Serien, Staffeln und Filme auf Amazon Prime Video anlaufen und für Abonnenten kostenlos sind.

Amazon Prime Video: Die Highlights im Mai 2022

Amazon Prime im April 2022: neue Filme, Serien und Staffeln

Monatlich gehen bei Amazon Prime Video eine Reihe neuer Filme und Serien oder Staffeln an den Start. Dazu gehören sowohl die sogenannten Amazon Originals, also Eigenproduktionen des Video-on-Demand-Anbieters, als auch zahlreiche andere Serienformate. Was wann als Nächstes neu hinzukommt listen wir hier auf:

Ab 1. Mai auf Amazon Prime

Volition - Face Your Future

Vom Winde verweht

Ab 03. Mai auf Amazon Prime

Beverly Hills Cop

Ab 05. Mai auf Amazon Prime

Ein Duke kommt selten allein

Ab 06.Mai auf Amazon Prime

The Ice Road

The Wilds, Staffel 2

Ab 08. Mai auf Amazon Prime

This Is The Year

Ab 11. Mai auf Amazon Prime

The Photograph

Ab 12. Mai auf Amazon Prime

Frequency

Ab 13.Mai auf Amazon Prime

Lizzo‘s Watch Out For The Big Grrrls, Staffel 1 (Reality-Show, seit 2022, IMDb)

Ab 15. Mai auf Amazon Prime

Shazam!

Thunderbird - Schatten der Vergangenheit

Ab 16. Mai auf Amazon Prime

Midway - Für die Freiheit

Ab 19. Mai auf Amazon Prime

Im Auftrag des Teufels

Bang Bang Baby, Staffel 1B

Ab 20. Mai auf Amazon Prime

Night Sky, Staffel 1

Totems, Staffel 1

Ab 22. Mai auf Amazon Prime

Lloronas Fluch

Ab 25. Mai auf Amazon Prime

Bill und Ted retten das Universum

Ab 27. Mai auf Amazon Prime

Wonder Woman 1984

