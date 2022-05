In der Einstiegsszene zur vierten „Stranger Things“-Staffel sind Parallelen zu dem Amoklauf an einer Grundschule in Texas zu erkennen. Deshalb versieht Netflix die Serie in den USA nun mit einem Warnhinweis. In Deutschland ist der Hinweis allerdings nicht zu sehen.

Nach Amoklauf in Texas: Netflix versieht neue „Stranger Things“-Staffel in USA mit Warnhinweis

Die vierte Staffel von „Stranger Things“, die seit diesem Freitag bei Netflix streambar ist, wurde in den USA mit einem Warnhinweis versehen, wie unter anderem „Variety“ berichtet. Demnach sollen vor der ersten Szene der ersten Folge folgende Sätze eingeblendet werden: „Wir haben diese Staffel von ‚Stranger Things‘ vor einem Jahr gedreht. Aber in Anbetracht des Schulattentats in Texas könnten Zuschauer die Anfangsszene der ersten Folge verstörend finden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Texas hat am Dienstag ein 18-Jähriger in einer Grundschule 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Die Einstiegsszene der neuen „Stranger Things“-Staffel zeigt einen Gewaltakt, bei dem Mitarbeitende eines Labors und auch Kinder sterben. Wegen der Nähe zu den schrecklichen Geschehnissen in Texas hat Netflix sich offenbar für den Hinweis in den USA entschieden. Wer die Serie in Deutschland streamt, bekommt den Hinweis allerdings nicht zu sehen.

RND/hsc

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter