„Anne Will“: Thema, Gäste und aktuelle Sendetermine

Sonntags vor den Tagesthemen: Anne Will wirft mit Gästen aus Politik und Medien einen Blick auf das aktuelle gesellschaftliche Leben und diskutiert wichtige politische Fragen. Regulär läuft eine neue Ausgabe von „Anne Will” immer am Sonntagabend, 21.45 Uhr im Ersten. Worum es in der nächsten Ausgabe geht und welche Gäste dabei sind, erfahren Sie hier.

„Anne Will“: Thema und Gäste am 2. Juli 2023

Machtkampf in Russland - Chance für die Ukraine?

Russland nach dem Aufstand der Wagner-Söldner: Jewgeni Prigoschin – der Chef der Gruppe – ist mittlerweile im Exil in Belarus, heißt es. Russlands Präsident Putin gibt sich volksnah, geht zugleich aber hart gegen mögliche Unterstützer Prigoschins vor. Doch wie tief sind die Risse in Wladimir Putins Herrschaftssystem? Geht von einem geschwächten Präsidenten eine noch größere Gefahr aus? Muss sich die Nato darauf einstellen?

Und: Was bedeuten die Ereignisse in Russland für den Krieg gegen die Ukraine? Sollten die Verbündeten in dieser Situation ihre militärische Unterstützung noch ausweiten? Sollte die Ukraine jetzt die konkrete Aussicht auf einen Nato-Beitritt bekommen?

Über diese Fragen diskutiert Anne Will am Sonntagabend mit folgenden Gästen:

Ralf Stegner (SPD) – MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Norbert Röttgen (CDU) – Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Claudia Major – Politikwissenschaftlerin, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin

Irina Scherbakowa – Russische Historikerin, Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial

Michael Thumann – Außenpolitischer Korrespondent „Die Zeit“ in Moskau

Sendezeiten von „Anne Will“: Wo und wann läuft eine neue Ausgabe?

Regulär strahlt die ARD eine neue Ausgabe von „Anne Will” immer sonntags um 21.45 Uhr im Ersten aus. Weltweit empfangbar ist „Anne Will“ zudem über Deutsche Welle. Dort läuft die aktuelle Ausgabe zu mehreren Sendezeiten.

„Anne Will“: Livestream und letzte Ausgaben

Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV ist eine neue Folge von „Anne Will” als Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen. Auch das Deutschlandradio hat in der Regel einen Stream zu „Anne Will” im Programm.

In der ARD-Mediathek lässt sich die aktuelle Sendung zudem auch zeitversetzt anschauen, ein pünktliches Einschalten zum Sendebeginn um 21.45 Uhr ist also nicht nötig. Ebenfalls in der Mediathek findet sich ein Überblick der letzten Sendungen von „Anne Will“.

Sendung verpasst? Hier laufen Wiederholungen von „Anne Will“

Wiederholungen der neuesten Ausgabe von „Anne Will” laufen in der Regel auf verschiedenen Sendern der ARD. Für Wiederholungen der Ausgabe am 2. Juli 2023 gibt es folgende Sendetermine im Free-TV:

Montag, 3.7.2023, 0.50 Uhr: NDR

Montag, 3.7.2023, 2.55 Uhr: Das Erste

Montag, 3.7.2023, 9.30 Uhr: Phoenix

Montag, 3.7.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Dienstag, 4.7.2023, 0.50 Uhr: 3Sat

Darüber hinaus stehen Zuschauern alte Ausgaben von „Anne Will” noch Monate nach ihrer Erstausstrahlung im Online-Archiv des Ersten zur Verfügung.

Anne Will wird 2023 eingestellt

Ende 2023 wird der Politik-Talk „Anne Will“ eingestellt. Das gab der NDR im Januar bekannt. Demnach verzichte die Moderatorin auf eine Vertragsverlängerung, wolle aber mit dem Sender über anderer Projekte sprechen. Will erklärte ihre Entscheidung in einer Pressemitteilung des NDR damit, dass nach 16 Jahren die „Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven“ gekommen sei.