„Anne Will“: Thema, Gäste und aktuelle Sendetermine

Sonntags vor den Tagesthemen: Anne Will wirft mit Gästen aus Politik und Medien einen Blick auf das aktuelle gesellschaftliche Leben und diskutiert wichtige politische Fragen. Regulär läuft eine neue Ausgabe von „Anne Will” immer am Sonntagabend, 21.45 Uhr im Ersten. Worum es in der nächsten Ausgabe geht und welche Gäste dabei sind, erfahren Sie hier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Anne Will“: Thema und Gäste am 25. Juni 2023

Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe, stellt sich gegen Wladimir Putin. Lange waren sie Verbündete, jetzt lässt Prigoschin seine Truppen Richtung Moskau marschieren. Derzeit ist offen, wie die Konfrontation ausgeht. Wie gefährlich ist dieser Angriff für die Macht des russischen Präsidenten? Was sagt der Wagner-Vorstoß über die Stärke der russischen Armee aus? Welche Folgen hat die Auseinandersetzung zwischen Prigoschin und dem Kreml für den Fortgang des Krieges gegen die Ukraine? Eröffnet sie der Ukraine neue Möglichkeiten für ihre Gegenoffensive? Wie sollten die Verbündeten der Ukraine jetzt reagieren?

Ursprünglich sollte es in der Sendung am 25. Juni um Deutschlands Abhängigkeit von China gehen. Den Themenwechsel gab die Redaktion am Samstagnachmittag bekannt. Das sind die Gäste:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lars Klingbeil (SPD) – Parteivorsitzender

Roderich Kiesewetter (CDU) – MdB, Außenpolitiker, Oberst a.D.

Sabine Adler – Osteuropaexpertin beim Deutschlandradio, ehem. Korrespondentin in Moskau

Carlo Masala – Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München

Ina Ruck – Auslands-Korrespondentin der ARD in Moskau

Vassili Golod – Ukraine-Korrespondent der ARD

Sendezeiten von „Anne Will“: Wo und wann läuft eine neue Ausgabe?

Regulär strahlt die ARD eine neue Ausgabe von „Anne Will” immer sonntags um 21.45 Uhr im Ersten aus. Weltweit empfangbar ist „Anne Will“ zudem über Deutsche Welle. Dort läuft die aktuelle Ausgabe zu mehreren Sendezeiten.

„Anne Will“: Livestream und letzte Ausgaben

Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV ist eine neue Folge von „Anne Will” als Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen. Auch das Deutschlandradio hat in der Regel einen Stream zu „Anne Will” im Programm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der ARD-Mediathek lässt sich die aktuelle Sendung zudem auch zeitversetzt anschauen, ein pünktliches Einschalten zum Sendebeginn um 21.45 Uhr ist also nicht nötig. Ebenfalls in der Mediathek findet sich ein Überblick der letzten Sendungen von „Anne Will“.

Sendung verpasst? Hier laufen Wiederholungen von „Anne Will“

Wiederholungen der neuesten Ausgabe von „Anne Will” laufen in der Regel auf verschiedenen Sendern der ARD. Für Wiederholungen der Ausgabe am 25. Juni 2023 gibt es folgende Sendetermine im Free-TV:

Montag, 26.6.2023, 0.05 Uhr: NDR

Montag, 26.6.2023, 2.40 Uhr: Das Erste

Montag, 26.6.2023, 9.30 Uhr: Phoenix

Montag, 26.6.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

Dienstag, 27.6.2023, 1.10 Uhr: 3Sat

Darüber hinaus stehen Zuschauern alte Ausgaben von „Anne Will” noch Monate nach ihrer Erstausstrahlung im Online-Archiv des Ersten zur Verfügung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anne Will wird 2023 eingestellt

Ende 2023 wird der Politik-Talk „Anne Will“ eingestellt. Das gab der NDR im Januar bekannt. Demnach verzichte die Moderatorin auf eine Vertragsverlängerung, wolle aber mit dem Sender über anderer Projekte sprechen. Will erklärte ihre Entscheidung in einer Pressemitteilung des NDR damit, dass nach 16 Jahren die „Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven“ gekommen sei.