Caren Miosga soll ARD-Talkshow von Anne Will übernehmen

Hamburg. Die Entscheidung über die Nachfolge bei der ARD-Polit-Talkshow „Anne Will“ ist offenbar gefallen: Der NDR als verantwortlicher Sender habe sich für die bisherige „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga (54) als neue Gastgeberin der Sonntagabend-Gesprächsrunde festgelegt, wie am Dienstag zunächst die „Bild“-Zeitung berichtete. Auch dem Medienportal DWDL.de liegen eigenen Angaben zufolge entsprechende Informationen vor.

Der NDR teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend mit: „Die ARD entwickelt aktuell gemeinsam ein abgestimmtes Talkkonzept. Der Norddeutsche Rundfunk führt mit Caren Miosga Gespräche über die Nachfolge von Anne Will für eine politische Gesprächssendung am Sonntagabend im Ersten.“ Von dem öffentlich-rechtlichen Sender hieß es weiter: „Zu laufenden Verhandlungen wird sich der Sender nicht äußern. Sobald es verbindliche Vereinbarungen gibt, wird der NDR darüber informieren.“ Eine Anfrage des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND) beim NDR war zunächst unbeantwortet geblieben.

Den Berichten zufolge müssen die ARD-Gremien die Personalie noch offiziell beschließen, das soll spätestens im Juni passieren. Im Januar hatten der NDR und die Moderatorin Anne Will gemeinsam mitgeteilt, dass Ende 2023 mit der in Berlin produzierten Talkshow im Ersten, die prominent am Sonntag nach dem „Tatort“ läuft, Schluss sein werde. Der Vertrag läuft aus, und die bekannte TV-Moderatorin will sich dann anderen Projekten zuwenden. Miosga soll die Sendung ab Januar 2024 moderieren.

Die in Peine geborene Miosga arbeitet seit 1999 für den NDR. Am 16. Juli 2007 übernahm sie die Moderation der ARD-„Tagesthemen“. Seit dem 20. September 2022 ist sie dort die dienstälteste Sprecherin.

Sollte Miosga die neue Polittalkerin werden, würde sie erneut Will beerben. Miosga löste Will bereits 2007 bei der ARD-Nachrichtensendung „Tagesthemen“ als Moderatorin ab.

RND/seb/nis/dpa