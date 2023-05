Überlebenskampf in Lappland

Arctic Warrior: neue Survival-Show startet auf Youtube

Nach „7 vs. Wild“ geht es in diesem Jahr noch einmal für eine bunte Truppe aus Youtubern und Influencern in die Wildnis – dieses Mal wird es jedoch nicht tropisch, sondern eisig. In Finnland stellen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Zweierteams dem „Überlebenskampf“. Alle Infos rund um Teams, Übertragung, Ablauf und Drehort der Show.