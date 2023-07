„Schwerer Fehler“: ARD-Chef Gniffke übt Kritik an Jugend-Beitrag über Unions-Politiker

Frankfurt a.M. ARD-Chef Kai Gniffke hat in einem Brief an alle Unions-Fraktionsvorsitzenden einen zurückgezogenen Beitrag des Jugendangebots Funk als „schweren Fehler“ bezeichnet. Der Beitrag von Funk stehe im Widerspruch zu der Art von Journalismus, für den er jeden Tag arbeite, schrieb Gniffke in dem Brief vom 26. Juni, der dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. In dem Beitrag wurden die Unions-Politiker Friedrich Merz und Markus Söder in einer Reihe mit AfD-Politikern genannt und als „rechts“ bezeichnet.

Gniffke schrieb, die optische Aufbereitung dieser Frage, in der antidemokratische Parteien direkt neben demokratischen Organisationen dargestellt würden, sei „suggestiv, verzerrend und unangemessen“. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung am Dienstag über den Brief berichtet.

ARD-Chef kämpft für eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags Der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke hat sich für eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags ausgesprochen: „Wir werden für eine Beitragserhöhung kämpfen.” © Quelle: dpa

Gniffke: Entspricht nicht den journalistischen Standards des Senders

ZDF und ARD hatten angekündigt, die Qualitätskontrolle der dort veröffentlichten Inhalte zu verstärken. Die Funk-Zentrale solle dazu personell aufgestockt werden, wie ZDF-Intendant Norbert Himmler am 30. Juni bei einer Sitzung des Fernsehrats in Schwerin mitgeteilt hatte.

Zuvor hatte sich Funk offiziell für eine Instagram-Story des Formats „Die da oben!“ entschuldigt, in der es um „rechte“ Politikerinnen und Politiker ging. Die Story vom 27. Juni sei für rund zwei Stunden online gewesen und dann entfernt worden. In dem Beitrag hieß es: „Björn Höcke, Alice Weidel, Friedrich Merz und Markus Söder haben etwas gemeinsam: Sie sind alle rechts.“ Der Beitrag diente als Hinweis auf ein Video, in dem erläutert wurde, was als „politisch rechts“ gilt.

Gniffke, der auch SWR-Intendant und Gesamtverantwortlicher für Funk ist, hatte bereits am 28. Juni erklärt, die Instagram-Story von „Die da oben!“ entspreche nicht den journalistischen Standards des Senders, man teile die Kritik daran.

„Solche journalistischen Fehler“ würfen einen Schatten auf die Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als solchen, schrieb Gniffke in dem Brief an die Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU. „Ich bitte Sie, solche Fehler nicht auf die gesamte Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen zu übertragen, die täglich professionell und unvoreingenommen über unsere komplexe Welt berichten.“

Das Content-Netzwerk Funk produziert Online-Inhalte für 14- bis 29-Jährige. Die mehr als 60 Funk-Formate, die Information, Orientierung und Unterhaltung bieten, sind auf Facebook, Youtube, Snapchat und Instagram sowie auf „funk.net“ zu finden.

RND/epd