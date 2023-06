ARD-Komödie „Sayonara Loreley“: Multikulti in der Provinz

„Weinbrand auf einem Würfelzucker in einer Tasse flambiert. Dazu schwarzer Kaffee, Vanille-Sahne-Haube und obendrauf Schokostückchen. Signora, bonissimo!“ Der italienische Kellner versteht es, die original Rüdesheimer Kaffeespezialität anzupreisen. Schließlich besuchen Tag für Tag Hunderte von Touristinnen und Touristen das Lokal auf der Suche nach typisch deutscher Esskultur.

Marie (Katharina Marie Schubert) ist in dem Rheingau-Örtchen unweit der Loreley gestrandet. Dabei sollte sie eigentlich gerade mit ihrem Frauenchor durch Japan tingeln. Ein halbes Jahr hat sich die Mittvierzigerin auf die Reise vorbereitet, als ausgerechnet am Abflugtag ihre Mutter (Victoria Trauttmansdorff) beim Kuraufenthalt in Rüdesheim ins Koma fällt. Zuvor hatten beide sich gestritten.

Erst Wutausbruch, dann Koma

Nachdem der Kurtermin vorverlegt wurde, verlangte die Mutter, dass Marie ihren lang ersehnten Japan-Trip absagt. Schließlich müsse der Gemischtwarenladen, den sie im Hunsrück betreibt, weiter geöffnet bleiben. Aber Marie hielt sich nicht an die einseitige Absprache.

Als die Mutter davon erfuhr, bekam sie einen Wutausbruch und fiel in Ohnmacht. „Mein Koffer ist in Tokio und meine Mutter liegt im Koma“, sagt Marie nun zu allen, die ihr über den Weg laufen. Zum Portier im Hotel, das kein Zimmer für sie hat. Zu dem japanischen Geschäftsmann Tanaka (Ill-Young Kim), der Rüdesheim viel gemütlicher als Tokio findet. Zu dem Kellner, der ihr mit einer vollkommen überteuerten Rechnung das letzte Geld abknöpft. Und zu der Bäckereiverkäuferin Krystina (Janina Elkin), aus deren Lieferwagen sie ein Brötchen klaut.

Mitleid für die verhinderte Fernreisende hält sich in Grenzen

Aber das Mitleid der Menschen für die verhinderte Fernreisende hält sich in Grenzen. Der Taxifahrer, den Marie um eine kostenlose Fahrt anbettelt, kommt aus Nigeria und hat drei Jahre auf seine Asylbewilligung gewartet. Krystina ist mit ihrem Sohn vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen und versucht, sich in Deutschland ein neues Leben aufzubauen. Ein verpasster Flug und eine bewusstlose Mutter sind für sie kein Grund zur Verzweiflung.

In Wolfgang Murnbergers „Sayonara Loreley“ sind Glück und Unglück relative Empfindungen, deren Gewichte durch die Begegnung mit anderen Menschen verschoben werden können. Für solche Begegnungen findet diese leichte, aber keineswegs oberflächliche ­TV-Komödie mit Rüdesheim am Rhein den idealen Handlungsort. Auf knapp 10.000 Einheimische kommen in den romantischen Weinort jährlich knapp 380.000 Hotelübernachtungen zuzüglich zahlreicher Tagestouristinnen und -touristen. „In Rüdesheim gibt es mehr Japaner als in Nagasaki“, sagt der Fährmann (Armin Rohde) tröstend zu Marie.

Das kleine Rüdesheim als kosmopolitischer Ort

Aber es sind nicht nur die Reisenden aus aller Welt, die das kleine Rüdesheim zu einem kosmopolitischen Ort machen, sondern vor allem die zahlreichen Servicekräfte mit Migrationshintergrund, ohne die der lukrative Touristenbetrieb zusammenbrechen würde.

Ein bisschen wie Alice im Wunderland lässt sich Marie durch das multikulturelle Heimatmuseum treiben, wo sie aus der Rolle der grauen Maus hinauszuwachsen beginnt. Eine Figur durchlässig und aufnahmebereit für äußere Einflüsse zu gestalten gehört zu den schwierigsten schauspielerischen Aufgaben, die Schubert hier mit einer wunderbaren Sensibilität absolviert. Ihrer Marie schaut man gerne beim Zuhören, Beobachten, Mitdenken, Verzweifeln, Wundern und Verstehen zu. Dabei gelingt es Murnbacher und den beiden Drehbuchverantwortlichen Stephan Falk und Anke Sevenich, den persönlichen Reifungsprozess der Protagonistin vollkommen beiläufig zu erzählen und in eine mäandernde Plotstruktur einzubinden.

Deutsche Heimatstereotype werden multikulturell aufgeschüttet

Das gleiche gilt für den politischen Subtext, durch den deutsche Heimatstereotype mit leichter Hand multikulturell aufgeschüttet werden. Hierfür findet Kameramann Peter von Haller stimmungsvolle Bilder, in denen die touristische Idylle als kurioses Paralleluniversum vorgeführt wird.

„Sayonara Loreley“ läuft am 9. Juni ab 20.15 Uhr in der ARD.