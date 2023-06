Sängerin Vanessa Mai tritt als Gast in der ARD-Serie „Sturm der Liebe“ auf

Berlin. Sängerin Vanessa Mai (31) ist in einer Gastrolle in der ARD-Serie „Sturm der Liebe“ zu sehen. In Folge 4055 spiele sie sich selbst, teilte die ARD am Dienstag mit. Als langjähriger Gast am „Fürstenhof“ freue sie sich neben einer Auszeit vom hektischen Alltag ihrer aktuellen „Wolkenfrei“-Promotiontour besonders auf den legendären Schweinsbraten von Hildegard Sonnbichler (gespielt von Antje Hagen).

Die Folge werde voraussichtlich am 19. Juni ausgestrahlt. Vanessa Mai sagte laut Mitteilung: „Es war für mich sehr aufregend, einen Tag am Set von ‚Sturm der Liebe‘ verbringen zu dürfen. Als Fan der Serie hatte ich mir vorgestellt, dass das Set eventuell kleiner wirkt und mir dadurch ein bisschen der Zauber genommen wird. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Ich war total überwältigt, da es doch alles sehr echt wirkt.“

Vanessa Mai hatte ihren Durchbruch 2013 als Sängerin der Schlager-Band Wolkenfrei. Mittlerweile verkörpert sie das Projekt alleine. Als Schauspielerin wirkte sie auch schon in der ARD-Vorabendserie „Morden im Norden“ mit.

RND/dpa