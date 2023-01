„Are You The One?“ gehört mittlerweile zu den beliebtesten Datingshows bei RTL. 21 Kandidatinnen und Kandidaten versuchen, ihr perfektes Match zu finden. Die wichtigsten Infos zur aktuell laufenden vierten Staffel gibt‘s hier im Überblick.

Moderatorin Sophia Thomalla und die Teilnehmer der vierten Staffel „Are You The One?“

„Are You The One?“ – Sendetermine, Stream, Kandidaten, alle Infos zur aktuellen Staffel

Die Datingshow „Are You The One?“ läuft bei RTL aktuell in der vierten Staffel. 21 Kandidatinnen und Kandidaten versuchen ihr „Perfect Match“ und die große Liebe zu finden. Wer, wie, wann – die wichtigsten Infos zur vierten Staffel „AYTO“ haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Worum geht‘s bei „Are You The One“, und wie funktioniert die Show?

Das Prinzip der beliebten Show: 21 Single-Männer und -Frauen werden zusammen in eine Villa auf der griechischen Insel Lesbos gesteckt. Sie sollen sich verlieben – aber nicht in irgendwen. Expertinnen und Experten haben vor der Show sogenannte „Perfect Matches“ ermittelt, die zusammenpassen. Neben dem üblichen Flirten in der Villa können die Teilnehmenden auf Dates miteinander gehen. Die können sie bei Spielen gewinnen – etwa indem sie möglichst schnell BHs öffnen und Kondome auf eine Banane ziehen.

Während sich einige Frauen und Männer auf den Dates näher kommen können, wählen die übrigen Singles, welches der Dating-Paare in die Matchbox darf. Dort wird enthüllt, ob die Gewählten tatsächlich ein perfektes Match sind. Ist das der Fall, müssen sie die Villa verlassen und die Gruppe ist dem Sieg einen Schritt näher gekommen.

In der Matching-Night setzten sich die Kandidatinnen und Kandidaten mit den Personen zusammen, die sie für ihre „Perfect Matches“ halten. Für jedes richtige Match geht eines von zehn Lichtern an. Für welches Paar das Licht angeht, erfahren sie aber nicht. Geht kein Licht an, wird ihnen Geld von der Gewinnsumme abgezogen. Finden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 20 Folgen ihr Match, gewinnt die Gruppe am Ende insgesamt 200.000 Euro.

Sendetermine von „AYTO“ Staffel 4

Die aktuelle Staffel hat am 6. Dezember 2022 begonnen. Seitdem laufen immer am Dienstag zwei Folgen der Reality-Show. Das Finale ist am Dienstag, 7. Februar 2023 zu sehen. Voraussichtlich wird in der Woche darauf das Wiedersehen der Paare in einer eigenen Folge zu sehen zu sein. Die Sendetermine im Überblick:

06.12.2022: Folge 1 und 2

13.12.2022: Folge 3 und 4

20.12.2022: Folge 5 und 6

27.12.2022: Folge 7 und 8

03.01.2023: Folge 9 und 10

10.01.2023: Folge 11 und 12

17.01.2023: Folge 13 und 14

24.01.2023: Folge 15 und 16

31.01.2023: Folge 17 und 18

07.02.2023: Folge 19 und 20

Wo ist „AYTO“ Staffel 4 zu sehen?

Bislang war nur die erste Staffel von „Are You The One?“ 2020 im Free-TV bei RTL zu sehen. Inzwischen sind die Folgen aller Staffeln – auch der aktuell laufenden – bei RTL Plus (früher TV Now) im Stream abrufbar. Dort zählt die Sendung zum Premium-Angebot, ist also nur mit einem kostenpflichtigen Account abrufbar. Das Premium-Paket ist die ersten 30 Tage kostenlos, danach kostet es 4,99 Euro pro Monat.

Ob die vierte Staffel später noch im Free-TV ausgestrahlt wird, ist bisher nicht bekannt. RTL hat dazu keine Informationen veröffentlicht.

Wer moderiert „AYTO“?

Seit der zweiten Staffel moderiert Sophia Thomalla „Are You The One?“, sie hatte das Format von Jan Köppen übernommen. Die Ex-Freundin von Sänger Till Lindemann ist vor allem für ihre spitzzüngige Art bekannt, mit der sie die Kandidatinnen und Kandidaten immer wieder in Verlegenheit bringt und sie zu gewagten Aussagen anstachelt. Zu sehen ist die Moderatorin bei den Spielen, vor der Matchbox-Entscheidung und in der Matching-Night. Ebenfalls von Sophia Thomalla moderiert werden die Sonderstaffeln „Are You The One – Reality Stars in Love“ mit bereits bekannten TV-Größen.

Sophia Thomalla moderiert auch die vierte Staffel „Are You The One?“. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa-Pool/dpa

Wer sind die Kandidatinnen bei „AYTO“ Staffel 4?

Aurelia arbeitet als Model und kommt aus Ulm. Die 25-Jährige hat bereits TV-Erfahrung aus der RTL-Sendung „Take Me Out“. (Instagram: arbeitet als Model und kommt aus Ulm. Die 25-Jährige hat bereits TV-Erfahrung aus der RTL-Sendung „Take Me Out“. (Instagram: @aureliaziva

Carina ist 23 Jahre alt und aus „Love Island“ (2021) bekannt. Sie abrietet als Pflegekraft im Altersheim und kommt aus Bielefeld. (Instagram: ist 23 Jahre alt und aus „Love Island“ (2021) bekannt. Sie abrietet als Pflegekraft im Altersheim und kommt aus Bielefeld. (Instagram: @carina.nl

Caroline ist Schichtleiterin im Einzelhandel in Straubing. Sie ist erst 21 Jahre alt, hatte aber bereits eine fünfjährige Beziehung. (Instagram: ist Schichtleiterin im Einzelhandel in Straubing. Sie ist erst 21 Jahre alt, hatte aber bereits eine fünfjährige Beziehung. (Instagram: @carlielybra

Dorna wohnt in Köln. Die 22-Jährige arbeitet als Kosmetikerin. (Instagram: wohnt in Köln. Die 22-Jährige arbeitet als Kosmetikerin. (Instagram: @dodooofficial

Henna ist noch Studentin und 23 Jahre alt. Sie wohnt in München. (Instagram: ist noch Studentin und 23 Jahre alt. Sie wohnt in München. (Instagram: @hennschka

Juliette kommt aus Leipzig. Mit 21 Jahren gehört sie zu den jüngsten Kandidatinnen. Sie arbeitet als Fitnesstrainerin. (Instagram: kommt aus Leipzig. Mit 21 Jahren gehört sie zu den jüngsten Kandidatinnen. Sie arbeitet als Fitnesstrainerin. (Instagram: @juicyjuuly

Larissa bezeichnet „AYTO“ als ihre Lieblingsshow. Sie ist 22 Jahre alt, kommt aus Stuttgart und arbeitet als Friseurin. (Instagram: bezeichnet „AYTO“ als ihre Lieblingsshow. Sie ist 22 Jahre alt, kommt aus Stuttgart und arbeitet als Friseurin. (Instagram: @laaarissa_

Stefanie ist 24 Jahre alt. Sie arbeitet in Augsburg mit ihrem Vater in einem eigenen Restaurant. (Instagram: ist 24 Jahre alt. Sie arbeitet in Augsburg mit ihrem Vater in einem eigenen Restaurant. (Instagram: @stefxniex

Valeria kommt aus dem badischen Lahr. Sie ist gelernte Industriekauffrau und 22 Jahre alt. (Instagram: kommt aus dem badischen Lahr. Sie ist gelernte Industriekauffrau und 22 Jahre alt. (Instagram: @Valee_122

Vanessa arbeitet in Hamburg als Erzieherin und Masseurin. Die 26-Jährige ist die älteste Single-Frau. (Instagram: arbeitet in Hamburg als Erzieherin und Masseurin. Die 26-Jährige ist die älteste Single-Frau. (Instagram: @vanessita_x

Wer sind die Kandidaten bei „AYTO“ Staffel 4?

Barkin kommt aus Duisburg. Der 27-Jährige arbeitet als Erzieher. (Instagram: kommt aus Duisburg. Der 27-Jährige arbeitet als Erzieher. (Instagram: @barkin__crmt

Burim ist der einzige Teilnehmer aus der Schweiz in der vierten Staffel. Er arbeitet als Maler und ist 27 Jahre alt. (Instagram: ist der einzige Teilnehmer aus der Schweiz in der vierten Staffel. Er arbeitet als Maler und ist 27 Jahre alt. (Instagram: @burimzejnullahi

Chrisopher ist kommt aus Hamburg und ist 26 Jahre alt. Chris, wie er auch genannt wird, ist Speditionskaufmann. (Instagram: ist kommt aus Hamburg und ist 26 Jahre alt. Chris, wie er auch genannt wird, ist Speditionskaufmann. (Instagram: @crl27_

Deniz nimmt als einziger Österreicher an der aktuellen Staffel teil. Der 24-Jährige arbeitet als Selbstständiger in der Kommunikationsbranche. (Instagram: nimmt als einziger Österreicher an der aktuellen Staffel teil. Der 24-Jährige arbeitet als Selbstständiger in der Kommunikationsbranche. (Instagram: @deniz__topcu

Joel kommt aus Recklinghausen. Der 25-Jährige hat aber auch eine Wohnung in Cala Ratjada. Er ist selbstständiger Vermögensberater. (Instagram: kommt aus Recklinghausen. Der 25-Jährige hat aber auch eine Wohnung in Cala Ratjada. Er ist selbstständiger Vermögensberater. (Instagram: @joelkubitza

Ken wohnt in Mainz und arbeitet als Product Researcher. Er ist 25 Jahre alt. (Instagram: wohnt in Mainz und arbeitet als Product Researcher. Er ist 25 Jahre alt. (Instagram: @tannedken

Kenneth kommt aus Hamburg. Der 24-Jährige arbeitet als Finanzberater. (Instagram: kommt aus Hamburg. Der 24-Jährige arbeitet als Finanzberater. (Instagram: @kenneth_nbs

Maximilian , auch Max genannt, ist mit 28 Jahren der älteste Kandidat. Er ist Berufskraftfahrer aus Arnsberg. (Instagram: , auch Max genannt, ist mit 28 Jahren der älteste Kandidat. Er ist Berufskraftfahrer aus Arnsberg. (Instagram: @max_stiennon

Pascal ist 23 Jahre alt und kommt aus Düsseldorf. Der Personaltrainer war schon bei „Temptation Island“ 2022 zu sehen. (Instagram: ist 23 Jahre alt und kommt aus Düsseldorf. Der Personaltrainer war schon bei „Temptation Island“ 2022 zu sehen. (Instagram: @pascalkiehl_

Sasa kommt aus Berlin und arbeitet als Angestellter in einem Familienunternehmen. Er ist mit 23 Jahren einer der jüngste Männer. (Instagram: kommt aus Berlin und arbeitet als Angestellter in einem Familienunternehmen. Er ist mit 23 Jahren einer der jüngste Männer. (Instagram: @sasagatsby

Marwin kam als Nachzügler in die Villa. Er kommt aus Hameln, ist 25 Jahre alt und Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. (Instagram: kam als Nachzügler in die Villa. Er kommt aus Hameln, ist 25 Jahre alt und Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. (Instagram: @Marwin.klute

