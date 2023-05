Armenien beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC-Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Brunette aus Armenien.

Armenien beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 15 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: 2 (2008, 2014)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat Armenien derzeit eine Gewinnchance von einem Prozent. Stand: 11.5.2023

Das ist Brunette

Der Finaleinzug von Brunette im zweiten Semifinale kam eher überraschend. Die Inszenierung ihres Songs „Future Lover“ geriet doch arg düster, und ihre Stimme war zu Beginn nicht ganz stabil. Am Ende aber reichte es für das Finale. Die 2001 geborene Künstlerin (bürgerlich: Elen Yeremyan) ist Teil der in Armenien populären Band En Aghjiknery.

Das ist der Song

Ihr Lied ist eine Hymne an einen Menschen, den Brunette erst in der Zukunft liebt - eine feine Songidee, leider etwas konventionell ausgeführt.

Das sind die Lyrics von „Future Lover“:

I just wanna make art,

Read books and just find someone,

Who likes me enough to kiss my face,

I wanna explore with him and visit old bookstores,

And cute little things, like drink smoothies at near cafes.

Oh – oh – oh,

Drink smoothies at near cafes,

Oh – oh – oh.





Oh future lover, I hope it all comes naturally,

I hope our love is quiet outside, but loud inside oh baby,

Oh future lover, this song I wrote for you,

This song I wrote for you my future lover.





I decide to be good, do good, look good,

I decide to be good, do good, look good,

I decide to be good, do good, look good,

I decide to be good, do good, look good.

It‘s like a daydream, but I got some other, better plans,

I wanna scream and shout,

My heart caught in chains,

Cold heart, cold hands, fire in my veins,

Fire in my veins, heart in chains,

I‘m a volcano that is going to explode in a sec‘,

I‘m so hypnotised by someone that I‘ve never ever met,

Don‘t wanna forget, am I dreaming yet?

Poetic dream, I don՚t want it to end oh,

3 minutes of making impossible plans,

7 minutes of unnecessary panic attacks,

Here I go with the coldest hands,

Here I go with still no plans oh, still no plans,

I can‘t cool off, no I can‘t relax,

Lord what I‘m gonna‘ do my pain just attacks,

I still have the coldest hands,

Oh my Lord, my Lord,

My pain, my panic attacks, oh.





I decide to be good, do good, look good,

I decide to be good, do good, look good,

I decide to be good, do good, look good,

I decide to be good, do good, look good.

Ու դու ինձնից հեռու, [you‘re so far away from me]

Լքված ես հեռու, հեռու ես դու, [left alone, far far away]

Երազումս ես ու դու էինք լուռ, [you and I, silent in my dream]

Մոլորվում էինք հեռու - հեռու հեռվում [we‘re lost, far far away]





(Text: Brunette)