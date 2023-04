Aus „Twitter“ wird „Titter“: Darum hat Musk den Buchstaben W am Hauptsitz überstreichen lassen

Twitter-Chef Elon Musk hat eine Änderung am Firmensitz des Kurznachrichtendienstes vornehmen lassen. Seit einigen Tagen ist dort an einem Schild nicht mehr Twitter, sondern „Titter“ zu lesen. Dabei handelt es sich um einen doppeldeutigen Begriff – Hintergrund ist offenbar ein Streit mit dem Vermieter.

San Francisco. Der Unternehmenshauptsitz von Twitter in San Francisco ist leicht zu erkennen: An einer Hausecke prangt ein Schild, auf dem das Symbol des sozialen Netzwerkes, der blaue Vogel, zu sehen ist. Außerdem steht darauf „@twitter“ geschrieben – zumindest bis vergangene Woche. Ein Foto eines Nutzers vom 6. April zeigte, dass der Buchstabe W in Twitter überklebt wurde. Dort stand jetzt also „@titter“.

„Titter“ ein doppeldeutiges Wort

Am Montag bestätigte Elon Musk die Veränderung des Schildes über seinen Twitter-Account. Das W war nun aber nicht mehr überklebt, sondern weiß gestrichen. Der Firmenchef erklärte dazu: „Unser Vermieter der Zentrale in San Francisco sagt, dass wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, das Zeichen als Twitter zu behalten und das ‚w‘ nicht entfernen dürfen, also haben wir es in der Hintergrundfarbe gestrichen. Problem gelöst!“ Musk ergänzte: „They tried to muffle our titter“, und fügte ein lachendes Emoji, das sich die Hand vor den Mund hält, hinzu. Auf Deutsch bedeutet der Satz in dem Zusammenhang so viel wie: „Sie versuchten, unser Gekicher zu unterdrücken.“

Das Wort „Titter“ bedeutet im Englischen laut des Merriam-Webster’s Dictionary etwa „nervöses, affektiertes oder teilweise unterdrücktes Lachen“ und kann in diesem Kontext auch als Gelächter übersetzt werden. Es gibt im Englischen aber noch weitere Verwendungen für das Wort. Es wird umgangssprachlich auch für das Lachen mit einer offensichtlichen sexuellen Anspielung genutzt („tits“, auf deutsch die weibliche Brust, umgangssprachlich „Titten“). In einem anderen Zusammenhang kann „Titter“ auch ein Synonym für einen Stripteaseclub sein.

Streit mit Vermieter

Der „Titter“-Schriftzug am Hauptsitz in San Francisco ist offenbar eine Provokation Musks in Richtung des Vermieters des Gebäudes. Der Twitter-Chef streitet sich bereits länger mit dem Vermieter, der SRI Nine Market Square LLC. Das Unternehmen verklagte Twitter wegen ausbleibender Mietzahlungen. Die Mietrückstände für den Firmensitz in San Francisco belaufen sich laut US-Medienberichten allein für die Monate Dezember 2022 und Januar 2023 auf rund 3,4 Millionen US-Dollar.

Musks „Titter“-Idee existiert schon länger

Bereits vor genau einem Jahr, am 10. April 2022, ließ Musk bei Twitter darüber abstimmen, die Hauptzentrale in ein Obdachlosenheim umzubauen. Während der Pandemie „taucht sowieso niemand im Büro auf“, begründete er damals. Etwa 91 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer stimmten dafür. Der Tweet wurde aber nach einige Stunden gelöscht. Wenig später veröffentlichte Musk eine weitere Umfrage, diesmal mit der Frage an seine Follower, ob sie „das ‚w‘ in Twitter löschen“ wollten. Die einzig möglichen Antworten auf die Umfrage waren „Ja“ oder „Natürlich“.

Offiziell war die Twitter-Übernahme durch Elon Musk zu dem Zeitpunkt noch nicht, allerdings hatte er bereits einen Anteil von 9,2 Prozent an dem Unternehmen erworben und war damit Twitters größter Anteilseigner.

Reaktionen auf „Titter“-Schriftzug: „Sie sind urkomisch – für zwölfjährige Jungen“

Auf Twitter wird Musks Änderung am Schild des Hauptsitzes wegen seiner Doppeldeutigkeit vielfach als „pubertär“ kritisiert. Dort wird „Titter“ mehrheitlich als sexuelle Anspielung aufgefasst. „Sind Sie nicht 50 Jahre alt?“, schrieb eine Userin. Ein anderer Nutzer kommentierte: „Sie sind urkomisch – für zwölfjährige Jungen.“ Eine Nutzerin entwarf ein neues Twitter-Logo, das den blauen Vogel mit weiblichen Brüsten zeigt.

Ein weiterer Nutzer nannte die Aktion erbärmlich. „Tausende von Menschen haben daran gearbeitet, etwas zu schaffen, was Millionen von Menschen nutzen, und das ist, als würde man versuchen, einen Penis darüber zu zeichnen, dem die Farbe ausgeht“, schrieb er. Es gab aber auch vereinzelt Zuspruch für den „Titter“-Schriftzug. „Sein Haus, seine Regeln. Ob es uns gefällt oder nicht, ihm gehört das Ding. Er kann damit machen, was er will. Nicht gerade unbekannt bei CEOs. Mit einigen kann man diskutieren und manche tun einfach offen, was sie wollen, mit Sachen, für die sie bezahlt haben. So ist es halt“, lautete der Kommentar eines Users.

Anzeichen, dass Elon Musk Twitter tatsächlich in „Titter“ umbenennen möchte, gibt es nicht. Der Account des Firma wurde beim Kurznachrichtendienst nicht umbenannt. Auch Musk nannte sein Unternehmen in späteren Tweets wie gehabt Twitter.

Twitter auf Achterbahnfahrt

Der Techmilliardär und Tesla-Chef Elon Musk zahlte für Twitter im Oktober 2022 rund 44 Milliarden Dollar. Seitdem befindet sich der Kurznachrichtendienst in turbulenten Zeiten. Musk versucht nach einem Umsatzeinbruch, das Geschäft unter anderem mit Abo-Einnahmen wieder anzukurbeln.

Der Twitter-Kauf hatte von Anfang an für viel Argwohn gesorgt. Musk begründete die Übernahme als Aktion zur Stärkung der Redefreiheit. Kritiker befürchteten jedoch eine weitere Verrohung der Internetplattform und sorgten sich, dass der Eigentümerwechsel zu ungezügelteren Hassbotschaften, Hetze und Desinformationen führen könnte. Musk gelang es nicht, diese Bedenken auszuräumen. Im Gegenteil: Mit einer Kündigungswelle, erratischen Regeländerungen und anderen brisanten Entscheidungen erschütterte er das Onlinenetzwerk und verschreckte Anzeigenkunden – die wichtigste Einnahmequelle.

