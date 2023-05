Australien beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC-Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Voyager aus Australien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Australien beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 8 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: 0 (einmal zweiter Platz)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat Australien derzeit eine Gewinnchance von weniger als einem Prozent. Stand: 11.5.2023

Das sind Voyager

Und noch ein Deutscher beim Eurovision Song Contest: Der Sänger der australischen Hardrockband Voyager, Daniel „Danny“ Estrin, wurde in Buchholz in der Nordheide (Niedersachsen) geboren. Auf der Bühne präsentiert sich Voyager als fröhliche Rockkapelle mit schickem Umhängekeyboard. Im Hauptberuf ist Estrin übrigens Rechtsanwalt. Nach dem ESC wird er zunächst in seine Kanzlei zurückkehren. Zuvor genießt er die Show: „Als langjähriger Eurovision-Fan ist dies der Höhepunkt – Voyager spielt die größte Show der Welt!“, freute er sich nach der Entscheidung. „Unser Song ‚Promise‘ ist für die Bühne des Eurovision Song Contest gemacht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist der Song

„Have you ever done anything like this before?“ – „Hast du jemals etwas Ähnliches getan?“, heißt es in „Promise“. Das taugt durchaus als Bezug zum Auftritt beim ESC. Es ist eine kompakte, knackige und sortenreine Hardrocknummer mit Achtzigerjahre-Sounds.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Das sind die Lyrics von „Promise“:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Have you ever done anything like this before?

Have you ever done anything like this before?

If you‘ve never done anything like this before, then you haven‘t been alive





Have you ever shut all the open doors

Have you ever just walked on out on your own

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Have you ever just lost your mind when you try to unwind or are you coming right back for more?





I‘m here tonight

Promise me you‘ll hold me till I die

I‘m by your side

Promise me it‘s gonna, promise me it‘s gonna be alright

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Promise me it‘s gonna be alright.

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Promise me it‘s gonna be alright.





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Have you ever been alone too much

Have you ever prayed for human touch

Have you ever just lost a little part of you to find a little something new?





Cross my heart

Till the sky turns red in the sunrise

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Since you told me everything‘s alright.

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Since you told me everything‘s alright.

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Promise me it‘s gonna be alright.





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

I‘m here tonight

Promise me you‘ll hold me till I die

I‘m by your side

Promise me it‘s gonna, promise me it‘s gonna, promise me it‘s gonna be alright





Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh





Alright!





Cross my heart

Till the sky turns red in the sunrise

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Promise me it‘s gonna be alright

Be alright!





Alright!





(Text: Daniel Estrin)