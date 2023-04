Was passiert in den nächsten Folgen von „Alles was zählt“? Mit unserer Vorschau sind Sie immer im Bilde.

Werktags eine feste Größe im Vorabendprogramm von RTL: „Alles was zählt“.

So geht es bei „Alles was zählt“ weiter

Köln. Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben „GZSZ“ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ („AWZ“) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Sendetermine von „Alles was zählt“

Eine neue Folge von „Alles was zählt“ läuft montags bis freitags von 19.05 bis 19.40 Uhr bei RTL. Wie es in den nächsten Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

„AWZ“-Vorschau für Freitag, 07.04.2023: keine Folge

Am Karfreitag fällt „Alles was zählt“ aus. Folge 4172 läuft am Dienstag, 11. April, zur regulären Sendezeit.

„AWZ“-Vorschau für Montag, 10.04.2023: keine Folge

Am Ostermontag fällt „Alles was zählt“ aus. Folge 4173 läuft am Mittwoch, 12. April, zur regulären Sendezeit.

„AWZ“-Vorschau für Dienstag, 11.04.2023: Folge 4172

Maximilian muss hilflos mit ansehen, wie der langersehnte Traum von ihm und Nathalie zerplatzt.

Leyla fühlt sich ausgebremst, als Luca ihr eine vereinfachte Choreografie aufdrücken will. In ihr wächst der Widerstand. Doch sie muss Luca von ihrem Konzept überzeugen.

Kim jongliert tapfer mit den verschiedenen Anforderungen als Mutter von Nils, als Partnerin von Ben und als Designerin. Wird sie alles unter einen Hut bringen können?

Kim (Jasmin Minz) verpasst vor lauter Müdigkeit das Videodate mit Ben. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Mittwoch, 12.04.2023: Folge 4173

Jenny und Justus planen etwas Großes, doch plötzlich taucht ein Problem auf, das nicht so einfach zu lösen sein wird.

Daniela fällt aus allen Wolken, als eine Person aus ihrer Vergangenheit völlig unerwartet in Essen auftaucht.

Leyla fühlt sich von ihrem Trainer Luca im Steinkampzentrum schikaniert. Enttäuscht muss sie erkennen, dass sie weder bei Chiara noch bei ihrer Chefin Simone Steinkamp Rückhalt findet.

Justus (Matthias Brüggenolte) erinnert Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) auf schelmische Art und Weise an ihren romantischen Anfang. Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Donnerstag, 13.04.2023: Folge 4174

Kilian wird bei einem vermeintlichen Autodiebstahl beobachtet. Deniz ist guter Dinge, weil die Reha-Maßnahmen fruchten, doch dann überschätzt er seine Kräfte und landet auf dem Boden der Tatsachen. Nun muss er sich schnell wieder aufrappeln. Jenny und Justus arbeiten auf Hochtouren. Die beiden können es kaum fassen, dass ihre Vorbereitungen wie am Schnürchen laufen. Ein schlechtes Omen oder pures Glück?

Im Gespräch mit Kim (Jasmin Minz, l.) erkennt Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) einmal mehr, dass Justus (Matthias Brüggenolte) der Richtige ist. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

Eine Folge von „AWZ“ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV Now, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Worum geht es bei „Alles was zählt“?

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.