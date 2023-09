So geht es bei „Alles was zählt“ weiter

Köln. Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben „GZSZ“ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ („AWZ“) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sendetermine von „Alles was zählt“

Eine neue Folge von „Alles was zählt“ läuft montags bis freitags von 19.05 bis 19.40 Uhr bei RTL. Wie es in den nächsten Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

(Vorschau-Texte und Bilder von TVNOW.)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





„AWZ“-Vorschau für Donnerstag, 21.9.2023: Folge 4286

Kilian ist zuversichtlich, den Baustopp aufgrund der vermeintlichen Finanzierung wieder aufheben zu können, Maximilian und Simone läuft die Zeit davon. Während Henning ein neues Ventil findet, um seiner Angst zu begegnen, erfährt Daniela tief gerührt, dass ausgerechnet Hanna ihr geholfen hat. Miray gibt Leyla den Rat, sich Yannick gegenüber rar zu machen. Das geht gehörig nach hinten los.

Hanna (Sarah Victoria Schalow) begegnet Henning (Stefan Bockelmann) mit einer gepackten Tasche in der Hand auf der Straße. Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„AWZ“-Vorschau für Freitag, 22.9.2023: Folge 4287

Chiara geht mit großen Erwartungen in das Interview zu ihrer Beziehung mit Ava. Die Trainerin fokussiert erneut auf ihre traditionellen Prioritäten, indem sie ihre Karriere über ihre romantischen Beziehungen stellt. Nach mehreren Rückschlägen schöpft Kilian neue Hoffnung auf eine Finanzspritze. Kampfeslustig holt er zum Schlag gegen Maximilian aus.

Hanna (Sarah Victoria Schalow) lässt sich nach ihrer Begegnung mit Kilian von Kevin (Patrick Peter) aufmuntern. Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Montag, 25.9.2023: Folge 4288

Das Interview wird für Chiara und ihre Trainerin Ava zur Belastungsprobe. Ava legt offenbar den Fokus auf ihren Beruf statt auf ihre Beziehung zu Chiara. Als Ava das Gespräch abbricht, scheint alles verloren. Im Krankenhaus fällt Daniela die Decke auf den Kopf. So leicht lässt sich ihr Freund Henning nicht hinters Licht führen.

Chiara (Alexandra Fonsatti, r.) versteht nicht, warum Ava (Laura Egger, M.) so angespannt im Interview mit der Journalistin Judith Pfeffer (Stephanie Schäfer) ist. Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. © Quelle: RTL / Sebastian Meyer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„AWZ“-Vorschau für Dienstag, 26.9.2023: Folge 4289

Leyla fühlt sich von ihrer Trainerin Ava im Stich gelassen. Als Toni Fries überraschend zum Training erscheint, soll ausgerechnet sie Ava und Chiara informieren. Ava und Chiara genießen ihre Versöhnung und sind überglücklich, als sie ihr Interview doch noch retten können. Henning versucht, seine Angst abzuschütteln. Aktionistisch versucht er, diese auf seine Weise zu bekämpfen.

Leyla (Suri Abbassi, r.) gesteht Simone (Tatjana Clasing) vor den Augen von Toni Fries (Bruno Sauter), dass sie denkt, Ava und Chiara würden sie hängen lassen. Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Mittwoch, 27.9.2023: Folge 4290

Da Leyla aus Ärger Chiara und Ava nicht über Toni Fries‘ Anwesenheit informiert, kommen diese viel zu spät. Chiara ist fassungslos. Als Maximilian merkt, dass Kilian immer noch oben auf zu sein scheint, erhöht er den Druck auf ihn - mit Erfolg. Henning versucht, sich mit Arbeit von der Sorge um Daniela abzulenken. Dadurch vergisst er einen wichtigen letzten Handgriff.

Chiara (Alexandra Fonsatti, l.) und Ava (Laura Egger, 2.v.l.) kommen zu spät zu ihrem Termin mit Toni Fries (Bruno Sauter) und Simone (Tajana Clasing). Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Folge von „AWZ“ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV Now, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Hier geht's zur TV-Now-Mediathek.

Worum geht es bei „Alles was zählt“?

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.