So geht es bei „Alles was zählt“ weiter

Köln. Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben „GZSZ“ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ („AWZ“) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Sendetermine von „Alles was zählt“

Eine neue Folge von „Alles was zählt“ läuft montags bis freitags von 19.05 bis 19.40 Uhr bei RTL. Wie es in den nächsten Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

(Vorschau-Texte und Bilder von TVNOW.)

„AWZ“-Vorschau für Donnerstag, 28.9.2023: Folge 4291

In der Sorge um Daniela ist Henning beim Werkeln in der Sieben unachtsam. Die fatalen Folgen erlebt Ben.

Aus alter Verbundenheit spricht der neue BDE-Sportdirektor Fries offen mit Ava. Die Beziehung zwischen Ava und Chiara ist für ihn das Problem.

Justus sieht sich im Kampf um das Baugrundstück bereits als Gewinner und das lässt er Kilian mit Genugtuung spüren.

Henning (Stefan Bockelmann) fällt es schwer, vor den Anderen seine Sorge um Daniela (Berrit Arnold, Rückansicht links) abzulegen. In der Mitte Simone (Tatjana Clasing) © Quelle: RTL / Sebastian Meyer

„AWZ“-Vorschau für Freitag, 29.9.2023: Folge 4292

Henning muss entsetzt erkennen, dass er Mist gebaut hat. Als er Ben seine Schuld gesteht, platzt dem der Kragen.

Hanna strahlt vor Glück, was sogar Kilian bemerkt. Als er den Grund dafür kennt, fühlt er sich in seiner Eitelkeit herausgefordert.

Zwischen Chiara und Leyla droht der Graben immer größer zu werden, nachdem ihre WM-Teilnahme ungewiss ist. Ava bringt die beiden wieder auf Spur.

Henning (Stefan Bockelmann) erkennt entsetzt das Ausmaß des Schadens. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Montag, 2.10.2023: Folge 4293

Justus erkennt voller Sorge, wie sehr Jennys Tochter Annabelle unter Jennys Anklage leidet. Mitfühlend fängt er sie auf und findet einen Weg, ihr Mut zuzusprechen.

Henning muss sich schließlich eingestehen, dass er seinen Fehler nicht einfach wiedergutmachen kann. Gegenüber Ben behauptet er jedoch, dass alles geregelt sei.

Justus (Matthias Brüggenolte, r.) fragt sich mit Maximilian (Francisco Medina), was Jenny in der Situation tun würde. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau: keine Folge am Dienstag, 3.10.2023

Am Tag der Deutschen Einheit zeigt RTL keine neue Folge von „Alles was zählt“. Stattdessen gibt es eine neue Folge von „Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit“.

„AWZ“-Vorschau für Mittwoch, 4.10.2023: Folge 4294

Justus erhält ein Video, das Jennys Doppelgängerin zeigt. Aufgeregt glaubt er, endlich Jennys Unschuld beweisen zu können.

Hanna muss sich eingestehen, Kilian nicht ganz aus ihrem Herz vertrieben zu haben. Aber was bedeutet das für sie?

Leyla sucht händeringend nach Hinweisen, dass Yannick auch mehr für sie empfindet. Als Miray ihr diese liefert, beschließt Leyla, in die Offensive zu gehen.

Justus (Matthias Brüggenolte) erzählt Kim (Jasmin Minz) von seinem Leid, dass er wenig für Jenny tun kann. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

Eine Folge von „AWZ“ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV Now, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Hier geht's zur TV-Now-Mediathek.

Worum geht es bei „Alles was zählt“?

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.