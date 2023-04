Was passiert in den nächsten Folgen von „Alles was zählt“? Mit unserer Vorschau sind Sie immer im Bilde.

Werktags eine feste Größe im Vorabendprogramm von RTL: „Alles was zählt“.

So geht es bei „Alles was zählt“ weiter

Köln. Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben „GZSZ“ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ („AWZ“) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Sendetermine von „Alles was zählt“

Eine neue Folge von „Alles was zählt“ läuft montags bis freitags von 19.05 bis 19.40 Uhr bei RTL. Wie es in den nächsten Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

(Vorschau-Texte und Bilder von TVNOW.)

„AWZ“-Vorschau für Montag, 17.04.2023: Folge 4176

Isabelles Gespräch mit Nathalie macht Yannicks unerfüllten Kinderwunsch erneut zum Thema.

Chiara will helfen, als sie unschwer erkennt, dass Leyla tatsächlich benachteiligt wird. Sie versucht, Luca zu einer unüberlegten Äußerung zu treiben...

Kim verliert ihr Ziel, schon bald eine erfolgreiche Designerin zu sein, nicht aus den Augen.

Nathalie (Amrei Haardt, M.) trifft sich mit Imani (Fereba Kone, l.) und Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen). © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Dienstag, 18.04.2023: Folge 4177

Kim wird von Jenny auf die Idee gebracht, ein eigenes Label zu gründen und startet los, während Ben unerwartet aus Amsterdam zurückkommt.

Chiara will den Trainer Luca wegen seines Verhaltens gegenüber Leyla in seine Schranken weisen und sucht Rat bei Simone. Die zögert nicht lange...

Nathalie ist baff, dass Isabelle es ihr gleichtut und sich ebenfalls Eizellen einfrieren lassen will. Gemeinsam beginnen sie, die dafür notwendige Hormontherapie.

© Quelle: RTL / Julia Carola Pohle

„AWZ“-Vorschau für Mittwoch, 19.04.2023: Folge 4178

Einige Paparazzi-Fotos von Jenny und Justus werden veröffentlicht, Die Aufnahmen ziehen alsbald ungeahntes Interesse auf sich.

Chiara übernimmt notgedrungen das Training, da die Deutsche Meisterschaft kurz bevorsteht. Auf diese Weise gedemütigt, lässt Luca seine ganze Wut an Chiara aus.

Kim berichtet Ben von ihrem ehrgeizigen Plan, ein eigenes Designerlabel zu gründen. Ben ist anfangs ziemlich skeptisch.

Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) und Justus (Matthias Brüggenolte, 2.v.l.) sind überrascht, als ihnen ein Paparazzo (Komparse) auflauert. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Donnerstag, 20.04.2023: Folge 4179

Als Isabelle Yannick Sex verwehrt, weil sie heimlich unter den Nebenwirkungen der Hormontherapie leidet, wundert er sich, was mit ihr los ist. Dann überrascht Isabelle ihn mit der Wahrheit.

Deniz sagt einer Interviewanfrage zu, um Lucas öffentliche Anschuldigungen gegen die Steinkamps zu dementieren. Hat sich Deniz mit seinen Sprachstörungen zu viel zugemutet?

Isabelle (Ania Niedieck) offenbart Yannick (Dominik Flade), für ihn Eizellen einfrieren zu lassen. © Quelle: RTL / Julia Carola Pohle

„AWZ“-Vorschau für Freitag, 21.04.2023: Folge 4180

Eigentlich wollte Deniz die öffentliche Anschuldigungen, die Luca gegen die Steinkamps erhoben hatte, dementieren, doch er scheitert an dem Interview. Der Rückhalt, den er dabei aber durch sein Team erhält, macht ihm bewusst, wie sehr sie alle aufeinander angewiesen sind.

Auch wenn Isabelle und Nathalie mit ihrer Hormonbehandlung unterschiedlich umgehen, schweißt es die beiden Frauen und ihre Männer, Yannick und Maximilian, zusammen.

Isabelle (Ania Niedieck) bittet Yannick (Dominik Flade) darum, ihre Behandlung geheim zu halten. © Quelle: RTL / Julia Carola Pohle

Eine Folge von „AWZ“ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV Now, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Worum geht es bei „Alles was zählt“?

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.